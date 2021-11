Bénin Top 10: Le comité d’organisation dévoile les innovations de l’édition 2021

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les organisateurs s’affairent afin que l’édition 2021 de la compétition dénommée Bénin Top 10 soit une parfaite réussite. Ils l’ont fait savoir ce lundi 15 novembre 2021 au cours d’une conférence de presse, qui s’est déroulée dans les locaux de la Télévision nationale à Cotonou. Et cette 13è édition de cette compétition qui récompense l’artiste de l’année et encourage la promotion musicale au Bénin, comporte plusieurs innovations. En effet, à en croire Elliot Djodji, membre du comité d’organisation et animateur de l’émission, il y aura un nouveau trophée, dénommé prix de la meilleure collaboration. Au niveau des prix, une autre innovation sera constatée. C’est le prix de la promotion digitale qui sera décerné pour la première fois cette année. Par ailleurs, Bénin Top 10 2021 sera cette année une émission et non un spectacle en raison de la pandémie liée au coronavirus. Ainsi, l’évènement aura lieu sans grand public. Le réalisateur de l’émission, Gilles Armel Gbèyihin a rassuré quant aux dispositions techniques prises pour que les Béninois vivent l’évènement en toute sérénité, depuis leurs maisons, comme s’ils étaient sur les lieux. « Cela n’enlève rien à l’évènement qui sera vécu par les téléspectateurs et les auditeurs comme un spectacle », a-t-il déclaré. Il est à noter que l’évènement sera diffusé sur la Télévision nationale et les Radios de même que sur les différents canaux digitaux de l’Ortb. Selon Samuel Elijah, le rapporteur du comité d’organisation, plusieurs raisons sont à l’origine de cette initiative. En effet, il a expliqué que les artistes béninois après avoir sorti leur album ne pensent plus à la promotion de leur œuvre, et se contentent uniquement de payer les honoraires de tous ceux qui ont travaillé sur l’album. Ce qui ne leur est pas profitable. « C’est pour mettre fin à cela et encourager la promotion que l’initiative Bénin Top 10 est né », a-t-il précisé. Il convient de retenir que le dépôt de candidatures pour la compétition de cette année a été prorogée jusqu’au 22 novembre, spécialement pour les artistes du septentrion qui peuvent déposer leurs dossiers à la direction régionale de l’Ortb Parakou.

Laurent D. Kossouho