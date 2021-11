Formation en journalisme à L’Evénement Précis: Les stagiaires de la promotion 2021 reçoivent leurs parchemins

Après deux mois de stage pour certains et trois mois pour d’autres, les sept stagiaires en journalisme venus de L’Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ENSTIC) et du journal des étudiants ‘’Le Révélateur’’ de l’Université d’Abomey-Calavi, ont reçu leurs parchemins de fin de formation pratique en journalisme, presse écrite. C’était à la faveur d’une cérémonie tenue le dimanche 14 novembre, en présence du personnel du journal L’Evénement Précis. En faisant le point du passage de ses stagiaires, le Rédacteur en Chef de L’Evénement Précis Olivier Allochémè, a reconnu et salué leur engagement au travail. « Ce sont des stagiaires qui ont fait preuve de conscience. Ils sont bien déterminés et ont prouvé qu’ils sont à la recherche du savoir », a-t-il fait savoir avant de les encourager à fournir plus d’efforts afin d’évoluer dans le métier du journalisme. Le Directeur de publication du journal L’Evénement Précis, Gérard Agognon, a abondé dans le même sens que le Rédacteur en Chef. « Vous devez continuer à travailler. Ces attestations ne fait pas encore de vous des journalistes. Vous devez travailler encore et encore pour devenir de vrais journalistes », a-t-il conseillé. Des recommandations que les stagiaires à travers leur porte-voix, Armand Sossoukpè, ont promis prendre en compte.

Moulikatou D. MOUSSITAFA (Stag.)