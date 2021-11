Distinctions honorifiques au sein du personnel du Médiateur de la République: Des cadres et agents reçus dans divers ordres nationaux

Plusieurs cadres et agents en service au Médiateur de la République ont reçu des distinctions honorifiques ce vendredi 12 Novembre 2021 à Sèmè-City à Cotonou. La cérémonie officielle de distinction a été conduite par le Vice-Chancelier du Bénin, Falilou Akadiri. C’était en présence des personnalités, invités, parents et amis des récipiendaires.

Le Vice-Chancelier du Bénin, représentant la Vice-présidente et Grande Chancelière du Bénin, Falilou Akadiri a planté le décor de cette cérémonie de réception dans divers ordres du Bénin. Tout en félicitant les lauréats pour leurs qualités managériales, Falilou Akadiri les a exhortés à la culture et le respect des valeurs de la République.

Les différents lauréats ont été récompensés pour les multiples et loyaux services rendus à leur pays au cours d’une cérémonie solennelle empreinte de couleurs et de convivialité. A cette occasion, les heureux du jour ont tour à tour reçu leurs titres de médaille et attestation, symbolisant l’honneur que la République leur confère. Les différents grades conférés aux bénéficiaires vont de l’Ordre National à l’Ordre Social en passant par l’Ordre du Mérite du Bénin. Tout ceci a été suivi de la réception proprement dite et de la signature des certificats.

Prenant la parole au nom de ses collègues, le représentant des récipiendaires a remercié les autorités au sommet de l’État pour leur magnanimité et leur esprit de clairvoyance et de perspicacité pour le choix porté sur eux. Il a rassuré que le travail quotidien de qualité se poursuivra dans leurs unités de travail afin de redorer davantage le blason des travailleurs qu’ils sont, pour bâtir une République solidaire, révélée et développée.

Signalons que les récipiendaires ont pour nom, entre autres, Vincent Lezinmé, secrétaire général du Médiateur de la République distingué Chevalier de l’Ordre Nationale ; Profité-Félix Houndonougbo, chargé de mission à la gouvernance politique et administrative du Médiateur de la République, promu au titre de Chevalier de l’Ordre National ; Fernand Ayegnon, directeur de l’administration et des finances, distingué au titre de Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin ; le Régisseur Fagbohoun, les délégués régionaux de l’Atacora et du Mono pour ne citer que ceux-là.

Fidèle KENOU