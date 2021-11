Amélioration des conditions d’enseignement au Ceg Ahossougbèta: Le Japon fait don d’un module de 7 salles de classe

Le Conseiller de l’Ambassade du Japon et les autorités présentes procèdent à l’inauguration des salles de classe

Neuf mois après la signature du contrat de don entre l’Ambassadeur du Japon au Bénin et l’Ong « Développement Durable et Bien-être Social », le projet de construction d’un module de sept salles de classe, d’un laboratoire et de quatre cabines de latrines au Collège d’Enseignement Général d’Ahossougbèta (Abomey-Calavi), a laissé place à un joyau flambant neuf pour le grand bonheur des enseignants et de leurs apprenants. Le bâtiment a été inauguré le jeudi 11 novembre dernier à l’occasion d’une cérémonie présidée par le Conseiller de l’Ambassade du Japon, Shigeru Kondo, en présence de la Première Adjointe au Maire de la Commune d’Abomey-Calavi Thérèse Kora-François, du Directeur Départemental de l’Enseignement Secondaire de l’Atlantique Houinton Edmond, du Directeur du Collège d’Enseignement Général Ahossougbéta Jonas Zannou et de Folachadé Akogou, Président de l’ONG « Développement Durable et Bien-être Social ». Estimé à un coût global de 98 millions de FCFA, ce joyau entièrement financé par le Japon vient non seulement améliorer les conditions de travail mais aussi offrir un cadre adéquat d’enseignement aux enseignants et apprenants. Lors de la cérémonie, Shigeru Kondo a souligné que la construction de ces salles de classe par le financement du Japon s’inscrit dans l’engagement du Japon à accompagner le gouvernement du Bénin et particulièrement la commune d’Abomey-Calavi dans le processus d’amélioration de son système éducatif. Grâce à cette contribution japonaise, les conditions de travail des enfants et des enseignants de cet établissement seront nettement améliorées. Les autorités qui ont pris part à cette cérémonie ont remercié le peuple japonais pour le soutien du Japon envers l’amélioration des infrastructures scolaires, qui jouent un rôle capital dans l’apprentissage des élèves. Elles ont également pris l’engagement de faire bon usage des infrastructures. Il faut noter que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme intitulé « Aide aux Projets Locaux » du Gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine.

Rastel DAN