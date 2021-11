Secteur agricole: La stratégie nationale de financement 2021-2030 adoptée

Le ministre Gaston Dossouhoui

A la faveur du conseil des ministres tenu ce mercredi 10 novembre 2021, le gouvernement a procédé à l’approbation de la stratégie nationale de financement du secteur agricole 2021-2030. L’objectif poursuivi en élaborant cette stratégie est d’exploiter au mieux le potentiel agricole de notre pays et d’en tirer de substantiels revenus au profit de l’économie nationale. Elle vise à créer les conditions favorables à l’amélioration et à la compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles. Elle participe également de la création de petites et moyennes entreprises en lien avec les différentes chaînes de valeur agricole. Ceci suppose la facilitation de l’accès des acteurs du secteur aux facteurs de production surtout aux services financiers. Un tel dispositif renforcerait les interventions de l’Etat ainsi que des partenaires du secteur privé et des institutions de financement de façon coordonnée, harmonieuse et durable. La mise en place de cette stratégie entrainera la mobilisation d’investissements importants estimés à 220 milliards de FCFA et destinés à trois grands programmes spécifiques , à savoir le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire du financement agricole pour 5, 256 milliards de FCFA ; le développement de mécanismes pérennes de financement du secteur agricole pour 212,5 milliards de FCFA ; puis le renforcement des structures d’appui aux entreprises agricoles et aux organisations de producteurs pour 2,2 milliards de FCFA. Le Conseil a instruit le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que les autres ministres concernés, à l’effet d’engager, avec méthode, les actions qui en découlent afin d’atteindre les résultats escomptés.

Christian Tchanou