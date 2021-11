Restitution des biens culturels: Talon prend aussitôt un décret pour classer les 26 trésors dans le patrimoine culturel national

Les choses sont allées très vite hier, suite au retour des 26 biens culturels. Revenu de Paris, après la signature de l’acte juridique, le président Patrice Talon a aussitôt pris hier en conseil des ministres un Décret portant classement de biens culturels au patrimoine culturel national. Un nouvel acte fort qui les rend désormais inaliénables et insaisissables. La restitution est ainsi définitivement actée et le Bénin est à nouveau propriétaire de ces œuvres d’une valeur inestimable qui portent en elles une partie de l’histoire de notre peuple et de notre civilisation. Cependant, selon le conseil des ministres, les 26 œuvres passeront un temps d’acclimatation. Puis, à partir du 15 janvier 2022, elles seront accessibles au public à la salle du Peuple du palais de la Marina en association avec une exposition d’art contemporain, destinée à promouvoir le dialogue entre les époques, la connexion entre le Bénin d’hier et celui d’aujourd’hui. Chaque citoyen béninois pourra, cependant, dans sa relation intime avec ce patrimoine, lui attribuer selon son ressenti, une valeur artistique, culturelle, mémorielle, historique, patrimoniale ou spirituelle.

Pour rappel, c’est pendant la période coloniale et en particulier à l’occasion de la guerre entre les troupes du royaume du Danxomè et l’armée française, que des milliers de pièces de nos biens culturels ont été illicitement emportés en France. Mais, dès 2016, le Gouvernement a formulé une demande officielle en vue de leur restitution.

Christian Tchanou