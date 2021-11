Biens culturels: Les événements marquants du processus de restitution de 2016 à 2021

26 août 2016 : Demande officielle de restitution formulée par le Bénin ;

12 décembre 2016 : Rejet de la demande du Bénin par le gouvernement Hollande ;

30 mars 2017: Rencontre entre le Ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci et son homologue français Jean-Marc Ayrault, à Paris ;

7 mai 2017: Élection du Président Emmanuel Macron en France ;

28 novembre 2017: Promesse de Macron de restituer les œuvres culturelles pillées aux pays africains ;

5 mars 2018: Rencontre entre les Présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron à l’Elysée, suivie de la mise en place de la Commission Savoy-Sarr ;

28 novembre 2018: Remise du Rapport Savoy-Sarr au Président français ;

1er juin 2018: Conférence internationale de l’Unesco sur la circulation des biens culturels et le patrimoine ;

12 septembre 2018: Création du comité sur la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin ;

17 juillet 2019: Adoption du plan d’action régional de la Cedeao pour la la restitution des biens culturels à leurs pays d’origine ;

16 décembre 2019: Visite du ministre français de la culture au Bénin, marquée par la signature d’un programme de travail commun entre la France et le Bénin ;

19 au 21 février 200: Visite de travail des Ministres Agbénonci et Abimbola en France ;

15 juin 2020: Examen par le Conseil des ministres de la France du projet de loi sur la restitution des trésors culturels pillés pendant la colonisation, aux pays africains ;

17 décembre 2020: Vote par l’Assemblée nationale française de la loi relative à la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal, promulguée par le Président Emmanuel Macron le 26 décembre 2020 ;

24 au 28 mars 2021: Visite du président du musée du Quai Branly au Bénin ;

14 octobre 2021: Vote par l’Assemblée nationale du Bénin de la loi portant protection du patrimoine culturel ;

20 octobre 2021: présentation du compte rendu d’étape relatif à la restitution au Conseil des ministres du Bénin ;

26 au 1er novembre 2021: Semaine culturelle du Bénin, en France ;

9 novembre 2021: signature de l’acte juridique de transfert de propriété de biens culturels ;

10 novembre 2021: retour des œuvres culturelles au Bénin.

Laurent D. KOSSOUHO