Alimentation scolaire: Fruitcup lance un programme pour livrer des fruits à 1.000 enfants

Fruitcup est un programme de partenariat avec les écoles, les nutritionnistes et les vergers pour distribuer une fois par semaine des Cup de fruits aux écoliers. Pour le compte de cette année, la start-up qui porte le même nom cible 1.000 enfants qui seront retenus pour bénéficier de ce programme dans leurs écoles respectives. Une fois par semaine, un livreur de Fruitcup passera dans son école pour lui livrer des fruits frais sélectionnés avec soin. Et pour bénéficier de ce programme, il revient au parent ou tuteur de l’enfant de faire un abonnement annuel de 8 mois pour la durée de l’école à 16.000FCFA ou un abonnement mensuel à 2500FCFA, pour l’enfant. A en croire les explications de nutritionniste Dr. Marcella Garcez, les fruits et légumes contiennent d’importants composés bioactifs bénéfiques à la santé humaine. Ces composés bioactifs sont des sources riches en vitamines A, C, E et K et en minéraux comme le potassium, le magnésium et le calcium. En plus d’afficher des propriétés antioxydantes, ils représentent une excellente source de fibres et de macronutriments tels que les protéines, glucides et bonnes graisses. Comme tous ces nutriments ne peuvent pas se retrouver dans la nourriture des enfants et dans un seul fruit, Fruitcup inclut une variété de fruits dans l’alimentation des enfants en plus de la distribution des fruits aux enfants.

Edwige Totin