EA Sports: Sur quel championnat miser pour bien commencer FIFA Ultimate Team ?

Comme chaque année, les fans de football se jettent sur le dernier opus d’EA Sports : FIFA. Cette année, pour l’édition 2022, l’éditeur de jeu canadien a frappé fort avec de nombreuses nouveautés, que ce soit dans le gameplay ou bien pour FUT : le mode de jeu préféré des joueurs.

On le sait, FIFA est la simulation ultime pour tout amateur de jeux de foot. Si Pro Evolution Soccer a longtemps tenu tête au géant canadien, le studio japonais a fait un virage à 360 degrés pour devenir un jeu gratuit disponible sur toutes les plateformes, consoles de salon comme téléphones ou tablettes. Ainsi, FIFA a la voie libre et toute tracée pour récupérer tous les amoureux du ballon rond et ne s’est pas gêné pour cette nouvelle édition. Encore plus enrichi que les précédentes, le millésime 2022 de FIFA est une franche réussite puisque les démarrages sont très bons.

EA Sports a procédé à énormément de changements, que ce soit dans le mode carrière, le mode club pro et évidemment Ultimate Team. En effet, FUT est le mode le plus joué par les possesseurs de FIFA et c’est une véritable poule aux oeufs d’or pour le studio. Les joueurs ont le choix entre jouer énormément de matchs et économiser leurs crédits pour acheter des packs ou des joueurs directement, tandis que d’autres n’hésitent pas à sortir la carte bleue pour acheter des packs et récupérer les meilleures cartes. Mais pour tout le monde, les débuts sont assez difficiles et chacun cherche à trouver les petites pépites pour créer une équipe capable de renverser des montagnes.

Forcément, les prix des joueurs sont différents selon leurs notes, le championnat où ils évoluent voir même leur nationalité. Réputée comme le meilleur championnat du monde,la Premier League comptabilise 338 joueurs au-dessus de la note de 75, soit le nombre le plus haut. Ainsi, avec cette popularité, le championnat d’Angleterre est victime de son succès et les prix sont plus élevés que les autres gros championnats. Par exemple, la Bundesliga et la Ligue 1 ont, chacun, plus de 180 cartes en or comme le rapporte l’étude réalisée par le site belge de paris sportifs Bwin. Et le prix est clairement en deçà de la Premier League pour des joueurs équivalents au niveau des notes. Il y a aussi le marché des légendes dans FUT, où chaque joueur peut se payer le luxe de jouer avec Ronaldo, Pelé, Ronaldinho, Michael Owen, David Beckham ou encore Zinédine Zidane, pour ne citer qu’eux. Là-aussi, un marché plus accessible existe avec les légendes puisque d’autres joueurs ont de très bonnes notes avec une cote moins haute. Kenny Dalglish et Samuel Eto’o, par exemple, ont au minimum 88 sur toutes les caractéristiques importantes pour un attaquant, tandis que Ronaldo -l’attaquant le plus cher du jeu- possède 90. L’écart est infime, mais la différence de prix est énorme ! Quoi qu’il en soit, FUT permet aux joueurs une immense liberté pour créer leurs équipes, même si le collectif reste primordial pour avoir des joueurs au maximum de leurs capacités. Il faut donc laisser libre court à son imagination pour pouvoir créer la meilleure équipe possible !

A.H