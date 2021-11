Activités politiques dans la 5ème circonscription électorale: L’He Marcellin AHONOUKOUN chez sa Majesté Sèhouè-Xôsu Dah Gandjègbé Houénoussou

L’He Marcellin AHONOUKOUN recevant les bénédictions du Roi Sèhouè- Xôsu Dah Gandjègbé Houénoussou

Le Président du groupe parlementaire Union progressiste, l’honorable Marcellin Tossou Ahonoukoun a entrepris ce samedi 6 Novembre 2021 une série de rencontres d’écoute et d’échange avec ses mandants.

Tout d’abord, le cortège de l’élu de la 5ème circonscription électorale s’est ébranlé dans l’arrondissement de Sèhouè au domicile de l’ancien ministre Alabi Antoine Gbégan, trésorier général du comité chargé de l’organisation de l’intronisation du nouveau Roi de Sèhouè. Ici, les deux hommes politiques se sont présentés les civilités d’usage avant de se diriger vers le palais en reconstruction de Sa Majesté Sèhouè- Xôsu Dah Gandjègbé Houénoussou, nouveau souverain de Sèhouè. Au palais royal, le représentant du peuple, digne fils de Toffo et sa suite ont été accueillis par des chants, danses et litanies. A cette deuxième étape de la tournée du parlementaire, l’expression de la joie était visible sur tous les visages. L’honneur est revenu à l’ancien ministre Alabi Antoine Gbégan de souhaiter la bienvenue aux hôtes du roi. Il a saisi l’occasion pour rappeler l’histoire des successions au trône royal de Sèhouè jusqu’à l’actuel roi. Il n’a pas manqué d’attirer l’attention du parlementaire sur les généreux donateurs pour la reconstruction du palais royal. Au nom du comité et du trône royal, il a adressé de vive voix les remerciements du palais au député Marcellin Ahonoukoun pour sa forte contribution à cette œuvre de rénovation. Pour sa part, l’élu du peuple a félicité le nouveau Roi et lui a souhaité de longues années au trône : « Majesté, vous allez durer au trône plaise à Dieu et aux mânes de nos ancêtres. Vous serez l’un des rois les plus riches de l’histoire de ce trône. »

La troisième étape de la tournée de l’élu de l’Union progressiste dans 5ème circonscription électorale est le marché de l’ananas de Sèhouè où un groupe de femmes de ce marché attendait l’honorable. Elles ont en effet profité de cette rencontre pour porter à la connaissance de leur élu les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans le marché. Après Sèhouè, la délégation du parlementaire s’est rendue au marché Agon pour le même exercice avec d’autres vendeuses d’ananas. Après avoir religieusement écouté les diverses préoccupations exprimées au niveau des deux marchés, l’élu du peuple a promis apporter des solutions idoines à ces difficultés dans les tout prochains jours en collaboration en collaboration avec les autorités policières et des élus de la commune.

De source bien renseignée, on apprend que l’honorable Marcellin Tossou AHONOUKOUN sera sur d’autres fronts les jours à venir pour le bonheur des populations de Toffo en particulier et de la 5ème circonscription électorale en générale.

Fidèle KENOU