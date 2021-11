6ème Assemblée générale annuelle de l’APNODE: Le député Adomahou élu Président du comité exécutif

L’Assemblée nationale du Bénin a pris part par visioconférence du 25 au 27 Août 2021 à la 6ème Assemblée générale annuelle du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (APNODE). Le thème était : « Le renforcement du contrôle parlementaire et de la capacité d’action pendant la Covid 19: enseignements tirés de l’exemple de l’Afrique.»

A la fin des travaux, le député béninois Jérémie Adomahou a été porté à la tête du comité exécutif pour la période allant de 2021 à 2023. Au regard des nouveaux enjeux de l’APNODE, le nouveau Président a placé son mandat sous le sceau de la bonne gouvernance de la gestion publique.

Signalons que cette Assemblée générale s’est déroulée en présence de 68 personnes en provenance de 17 pays dont 5 présidents d’Assemblée nationale. Les participants ont eu à adopter le dernier rapport de la 5ème Assemblée générale annuelle ; valider le Plan stratégique pour la période 2021-2024 ; le Plan de travail 2021-2023 et le Plan triennal 2021-2024. Après tous ces travaux, l’Assemblée générale a procédé à l’élection du député béninois Jérémie Adomahou au poste de Président du comité exécutif pour la période de 2021 à 2023. Cette élection est un honneur pour le Bénin qui a adhéré à l’APNODE en 2016. Au-delà, cette ascension d’un député béninois à ce poste est un hommage à son pays qui a enregistré de bons indicateurs ces dernières années dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques.

L’APNODE a pour mission de sensibiliser les parlements nationaux et les parlementaires sur l’importance de l’évaluation pour le contrôle, l’élaboration des politiques et la prise de décision ; de renforcer la capacité des parlementaires à exiger et utiliser les résultats d’évaluation dans leurs fonctions parlementaires ; d’encourager les parlementaires à institutionnaliser l’évaluation pour éclairer la prise de décision et l’élaboration des politiques publiques ; de partager des expériences à travers l’Afrique et au-delà ; d’aider les parlementaires à veiller à ce que les évaluations au niveau des pays répondent aux préoccupations de l’égalité des genres, des groupes vulnérables et des résultats de développement équitables ; d’aider les parlementaires à adopter une culture d’évaluation et de prise de décision fondée sur des données probantes à tous les niveaux du gouvernement; d’établir des passerelles entre les parlementaires (en tant qu’utilisateurs des résultats d’évaluation) et les évaluateurs(en tant que pourvoyeurs de données impartiales).

Notons que les parlementaires de 29 pays sont membres de l’APNODE. Ce sont : l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’ Éthiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan, le Soudan du sud, la Tanzanie, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe.

Le bureau du nouveau comité exécutif

Président : He Jérémie ADOMAHOU

Vice-président: Elise Pokossy DOUMBE

Trésorier : Dr Langton CHIKUKWA

Membre : He Paurina MPARIWA

Membre : He Omega SIBANDA

Membre: Tatenda Annastacia MAVETERA

Les représentants des PTF: La BAD, l’AFREA, CLEAR AA

Fidèle KENOU