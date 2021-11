Cour constitutionnelle: Des scientifiques honorent le Prof. Dorothé Sossa

L’amphi Fss de Cotonou a abrité ce mercredi 03 novembre 2021, la cérémonie de remise des Mélanges en l’honneur du Professeur Dorothé Cossi Sossa. Les Tomes 1 & 2 desdits Mélanges intitulé « Justice & Intégration » ont été édités par les Éditions du Centre de Recherches et d’Etudes en Droit et Institutions judiciaires en Afrique (Credij). Les manifestations se sont déroulées en présence du Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbenou, du Professeur N’diaw Diouf, des enseignants, chercheurs et étudiants ainsi que de l’épouse du récipiendaire, Mme Irène Sossa.

A la veille de son départ à la retraite, le Professeur Dorothé Cossi Sossa a eu droit au plus beau des hommages de ses pairs pour la présentation de ces “Mélanges”, une tradition universitaire qui honore des enseignants à la fin de leur carrière, pour saluer leur contribution spécifique au corpus scientifique de leur discipline, à la formation de disciples (thèses soutenues), et à leur rayonnement national ou international.

L’ampleur que prit l’hommage était bien à la hauteur de l’envergure multidimensionnelle du Professeur Sossa reconnue et saluée par tous les témoignages. Gilles Badet (SG Cour constitutionnelle), Me Prosper Ahounou( Bâtonnier), les Professeurs Josué Koladé Azandégbey ( DAC Mesrs), Rock Gnahoui( Doyen de la Fadesp), Noël GbaguidI( Pdt du Conseil national de l’Education), Mocktar Adamou ( Doyen de la Fdsp), Mayatta N’diaye Mbaye( Directeur de l’Ersuma), N’diaw Diouf ( Doyen honoraire) ont parlé de l’humilité, de la générosité de cœur et de l’élégance d’esprit du récipiendaire.

Le curriculum vitae du Professeur Dorothé C. Sossa au chapitre de la recherche et du rayonnement, ne manque pas d’impressionner. On notera particulièrement son éclectisme, dira le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbenou dans son adresse à l’assistance.

En prenant la parole, le Professeur Dorothé SOSSA a remercié tous ceux qui de près ou loin ont contribué à la réussite de cette cérémonie. « J’accepte avec un bonheur infini et surtout une profonde gratitude ce témoignage concrètement sincère d’une sympathie réelle. J’accepte de tout cœur cette précieuse réalisation qui m’est offerte comme gage de l’affection de ses auteurs dont elle restera à jamais le symbole » a dit le récipiendaire.

Cet ouvrage de 1116 pages d’une grande densité a réuni une quarantaine d’auteurs provenant de plusieurs universités d’Afrique et d’Europe.

Wandji A.