Activité politique: Le Sgn Bio Tchané galvanise les militants BR de Copargo

Photo de famille à l’issue de l’audience

Le Secrétaire général national du parti Bloc républicain (BR) Abdoulaye Bio Tchané a reçu en audience, le samedi 30 octobre 2021, les anciens responsables du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) des quatre arrondissements de la commune de Copargo. Cette cérémonie placée sous l’égide des têtes couronnées et sages de la commune a permis au premier responsable du parti Br d’exprimer sa gratitude aux nouveaux adhérents à la formation politique qu’il dirige et ordonner leur intégration systématique dans les différentes structures de base du Bloc Républicain. Aux dires du Ministre Abdoulaye Bio Tchané, cette décision prise par les anciens leaders du parti Fcbe est historique pour toute la population de la commune de Copargo qui se doit d’en tirer leçon pour non seulement l’unité de ses filles et fils mais aussi, pour la mise ensemble des énergies pour bâtir Copargo. A cet effet, Abdoulaye Bio Tchané a invité chacun à taire les querelles politiques stériles ayant mis le développement de la commune en péril. Il a par ailleurs rassuré les nouveaux adhérents du Bloc Républicain de la commune de Copargo de sa disponibilité à discuter des préoccupations du développement de la commune. Pour lui, cette adhésion est un signal fort de la détermination manifeste de la population à se mettre ensemble pour construire le développement durable de la commune de Copargo.

Les têtes couronnées dénoncent …

Profitant de cette séance d’échanges au cours de laquelle elles ont rendu un vibrant hommage aux militants à la base de la Force Cauris pour un Bénin Émergent qui ont volontairement posé leur valise au Bloc Républicain , les têtes couronnées de Copargo ont dénoncé les manœuvres de démobilisation du Maire de la commune de Copargo à travers couvents et vestibules pour maintenir la commune dans son statut de dernière commune du Bénin. Pour eux, on ne trompe un peuple qu’une seule fois et l’heure a sonné pour que Copargo sorte de l’ornière. En effet, elles rejettent les explications des conseillers Fcbe qui voulaient les conduire à l’Union progressiste. Ils ont à cette occasion, donné l’assurance de leur engagement à enraciner le Br. Le roi de Pabégou, porte-parole de la délégation, en qualité de roi et chef supérieur, a même expliqué au Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané que devant la démission au sein de la Fcbe dans la commune de Copargo, c’est le BR qui est la destination naturelle des démissionnaires et l’occasion de faire l’unité de Copargo. En outre, ces têtes couronnées ont invité les militants à la base du parti Fcbe de Copargo à rester sereins dans leur choix en travaillant davantage pour véritablement répondre aux attentes des filles et fils de la commune.

Laurent D. Kossouho