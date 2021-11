Inauguration de la saison 2021-2022: Le ministère des sports et la LPFB ensemble pour une pratique du football professionnel au Bénin

Le ministre Oswald Homeky et le vice président de la Ligue, Imorou Bouraima lors du lancement du match inaugurale de la saison 2021-2022 stade GMK

La Ligue Pro du Bénin, saison 2021-2022, a repris. Ceci, à travers l’affiche Requins Fc vs Coton Fc, disputée le dimanche 31 octobre 2021, au stade GMK de Kouhounou. Si à l’arrivée, ce sont les joueurs du club de Ouidah qui se sont imposés 3-2, cette ouverture a été l’occasion pour les autorités de dire leur satisfaction et ambition de revoir le ballon roulé. D’abord, c’est le vice-président de la Ligue de football du Bénin, Imorou Bouraima qui a planté le décor. Saluant le leadership du ministre des Sports Oswald HOMEKY, le Vp de la Ligue a rappelé que cette édition du championnat sera identique à celle de la saison passée. Seulement que cette saison, on aura compétition 36 clubs répartis en 4 poules de 9 en compétition pour le compte de la première phase. «En appliquant la nouvelle formule inédite du championnat professionnel la saison écoulée, nous n’étions pas sûrs que les fruits allaient tenir la promesse des fleurs. De ce fait, le Championnat Pro de cette saison 2021-2022 sera exactement comme celui de la saison 2020-2021 avec trente-six (36) clubs répartis en quatre (4) Zones (Zones A, B, C et D). A l’issue de la première phase, les quatre (4) premiers sur les neuf (9) clubs de chaque Zone seront qualifiés pour la Super Ligue Pro et les cinq (5) autres seront reversés en Ligue Pro Suite», a informé le Vp, Imorou Bouraima avant d’ajouter qu’«au total, chaque équipe disputera 40 matches dont 16 matchs (phase 1) et 24 (phase 2). Représentant le président de la fédération béninoise de football, Francis Gbian, Vice Président de la FBF a invité les différentes équipes à faire preuve de fairplay. Tandis que Bonaventure Coffi Codjia, directeur du sport d’élite, représentant le ministre des Sports a souhaité que les officiels des matchs jouent concrètement leur partition afin que les meilleurs soient issus des différentes phases. Pour ce qui est de la rencontre inaugurale, elle a vu Coton Fc s’offrir les 3 premiers points de la saison. D’abord, servi par Romaric Amoussou (ancien des Requins), le défenseur central Iréné Glélè a ouvert le score. (0-1, 8′). Mais les hommes de Victor Kzunka se sont faits rejoindre au score à la 21ème par une réalisation de John AduBoffour, (1-1). Prenant le jeu ensuite à leur compte, les visiteurs ajoute un deuxième but par l’entremise de Nassirou Adamou (ancien de As Cotonou, (1-2, 35′). De retour de la pause, les cotonniers ajoutent un 3e but signé de Romaric Amoussou à la 55e minute. 15 minutes plus tard, Abdul Koriko réduit et ramène le score à 2-3. Un score qui restera tel puisque plus rien d’autre n’a été marqué. Les protégés de Lionel Talon prennent ainsi leur trois premiers points à en déplacement et annoncent déjà les couleurs.

Anselme HOUENOUKPO