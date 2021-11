Entretien avec Lambert Djossou à propos de la gestion de club Dragons de l’Ouémé: «Nous ne voulons plus une gouvernance clanique»

Des voix s’élèvent depuis quelques jours pour demander du changement dans la gestion du club, Les Dragons de l’Ouémé. Parmi celles-ci, on a celle de Lambert Djossou, président du groupe des supporters TITAN N°1 de Cotonou et trésorier Général du bureau transitoire des supporters des Dragons. Lire l’intégralité de son interview.

L’Evénement Précis : Vous avez tenu un point de presse le 22 octobre dernier, au cours duquel vous mettez le président De Chacus en garde contre de probables déconvenues qu’engendreraient ses actions. Pouvez nous dire ce que vous reprochez concrètement au Président de Chacus?

Lambert Djossou : Vous n’êtes pas sans savoir que depuis un certain nombre d’années, le président de Chacus investit des sommes astronomiques au sein des Dragons sans aucun résultat palpable. Aussi nous avons constaté que son investissement n’impacte en rien le club qui connait de sérieux problèmes de moyens et d’organisation (salaires et primes non payés, mauvais logement des joueurs, problèmes de transport) ce qui est vraiment paradoxal. Cette situation est due au fait qu’il n’y a plus un bureau dirigeant fonctionnel à la tête du club, le bureau qui est là a fini son mandat depuis 2019 sans organisation une AG jusqu’à l’heure où je vous parle. Nous notre objectif est de revoir cet état de chose, faire une AG en bonne et due forme pour amener ceux qui peuvent investir sérieusement au sein du bureau du club.

Comme vous l’avez reconnu, la situation que traversent les Dragons n’honore pas l’ensemble de ceux qui se voient à travers ce club. Que pensez-vous doit être fait pour qu’une fin soit mise à la situation ?

Pour sortir l’équipe de la léthargie qu’elle vit actuellement il nous faut faire table rase de tout ce qui a été dans le passé, convoquer toutes les forces vives de la ville de Porto-Novo et même de l’Ouémé afin de mettre sur pied un bureau bien fournis en ressources humaines et financières afin de permettre au club de retrouver ses lettres de noblesse et son glorieux passé. Nous n’écartons personne, le président Mathurin s’il peut où il veut peut même se porter encore candidat à la présidence du club, mais nous ne voulons plus d’une gestion clanique qui va enfoncer davantage le club.

Vous avez indexé l’ex SG du bureau directeur du club, Claude Paqui. C’est quoi sa responsabilité dans ce que nous pouvons appeler «crise au sein des Dragons»?

Vous parlez là de celui à qui le président Mathurin de Chacus a confié la gestion du club bien que ce dernier ne soit plus membre du bureau. Nous lui reprochons notamment sa gestion clanique du club, son envie permanente de diviser les supporters et de ne jamais vouloir que d’autres personnes amoureux du club et nantis viennent investir aux côtés du président Mathurin.

Rappelez-nous vos exigences et surtout ce qui vous donnent le droit de prendre cette position ?

Ce que nous exigeons est sans ambages: la convocation de toutes les forces vives de la ville de Porto-Novo, de l’Ouémé, de tous ceux qui sont sympathisants des Dragons sur toute l’étendue du territoire national afin de revoir les textes du club, les actualiser et procéder à la mise sur pied d’un bureau exécutif bien étoffé qui pourra vraiment amener notre club dans le professionnalisme tant prôné par le chef de l’état .

Que diriez-vous pour conclure cet entretien ?

Pour finir, moi je voudrais rassurer tout le monde, tous les supporters des Dragons de l’Ouémé, la barque ne chavirera pas, les Dragons retrouveront leur vraie place d’ici là. Et je voudrais attirer l’attention de l’opinion nationale sur un fait, contrairement à ce qui se dit par les détracteurs, notre mouvement n’a rien à voir avec les prochaines élections à la FBF, nous sommes et serons toujours pour la réélection du président Mathurin a la tête de la FBF et il peut demander toutes les garanties qu’il veut de nous à ce sujet. Mais il y a une seule chose que nous ne pouvons pas marchander: la gouvernance au niveau des Dragons doit changer et un bureau fonctionnel doit être mis en place après une AG.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO