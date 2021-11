Enseignement supérieur: L’année académique 2021-2022 placée sous le signe de la lutte contre le harcèlement sexuel

La Ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Ladékan

La Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan a procédé, le jeudi 28 octobre dernier, au lancement officiel de la rentrée académique 2021-2022. Cette cérémonie qui s’est déroulée à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi s’est déroulée en présence de sa collègue en charge des affaires sociales et de la microfinance, du préfet de l’Atlantique et de plusieurs autres autorités politico-administratives.

« Harcèlement sexuel : éléments constitutifs et sanctions ». C’est le thème retenu pour le lancement officiel de la rentrée académique 2021-2022 au Bénin. Pour la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, il s’agit d’un thème évocateur car le fléau que constitue le harcèlement sexuel existe un peu partout. Elle a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par l’ancien Recteur, le Professeur Maxime da Cruz pour donner un visage rayonnant et attractif à l’Université d’Abomey-Calavi dont il avait la charge. Pour matérialiser cet hommage, la Ministre Eléonore Ladékan Yayi lui a offert une attestation en guise de récompense pour ses nombreux et loyaux services rendus à la communauté universitaire et à la nation béninoise depuis plusieurs décennies. Prenant la parole, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Félicien Avlessi s’est d’abord réjoui d’accueillir cette année les participants venus de toutes les universités nationales du Bénin, avant d’inviter ses collègues à s’engager et à travailler pour que l’année académique 2021-2022 soit une année apaisée. Il a profité de cette tribune pour rassurer les uns et les autres que les cas de harcèlement sexuel observés les années précédentes ne se reproduiront plus jamais dans ce haut lieu du savoir. A son tour, la Ministre des affaires sociales et de la microfinance finances, Véronique Tognifodé a remercié la communauté universitaire pour le thème qui a été choisi pour le lancement officiel de cette nouvelle rentrée académique. A en croire ses propos, ce thème est le bienvenu surtout au regard des différents faits qui se sont déroulés ces derniers mois au Bénin et des actions que mène le Gouvernement pour réprimer le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. « Ce fait atteste une fois encore que la solidarité gouvernementale et intersectorielle est une réalité », a-t-elle laissé entendre.

Laurent D. Kossouho