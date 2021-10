Renforcement des mécanismes locaux de médiation et promotion de la culture du dialogue: Le Médiateur du Burundi en visite de travail chez son homologue du Bénin

Séance de travail entre les deux institutions sœurs du Bénin et du Burundi

L’Ombudsman du Burundi, l’honorable Edward NDUWIMANA séjourne au Bénin depuis le samedi 23 Octobre 2021 dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail avec son homologue du Bénin, Pascal ESSOU.

La délégation Burundaise avec à sa tête l’Ombudsman Edward NDUWIMANA a été reçue en audience ce lundi 25 Octobre 2021 au siège du Médiateur de la République à Porto-Novo.

Tout a commencé par un tête-à-tête entre les deux Médiateurs suivi d’une séance de travail qui a réuni dans la salle de conférence, les cadres du Médiateur de la République du Bénin et les membres de la délégation burundaise.

S’adressant à son hôte, l’honorable Edward NDUWIMANA, ombudsman du Burundi, le Médiateur de la République Pascal ESSOU a exprimé la joie et la fierté de l’institution qu’il dirige d’accueillir une si grande institution qui travaille au renforcement de la gouvernance administrative au profit des citoyens et du développement du pays. « Votre présence ici est le signe fort que les processus de médiation dans nos différents pays doivent davantage se renforcer et se consolider pour asseoir un vivre-ensemble cohérent et c’est aussi, Monsieur l’ombudsman, l’expression de la vitalité de la coopération qui existe entre la République du Bénin et la République du Burundi » a dit Pascal ESSOU. Par ailleurs, le Médiateur de la République croit que cette visite de travail permettra aux deux institutions de partager de riches expériences pour le renforcement des mécanismes locaux de médiation et de promotion de la culture du dialogue.

De son côté, Edward NDUWIMANA, l’Ombudsman du Burundi a exprimé sa reconnaissance au Médiateur du Bénin, Pascal ESSOU pour la promptitude avec laquelle il a donné suite à sa demande de visite et pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation.

Le Médiateur du Burundi prendra connaissance au cours de son séjour du rôle et des prérogatives du Médiateur du Bénin en matière de médiation et des défis qui sont les siens. Les deux institutions sœurs travailleront dans un esprit de partage d’expériences afin de réduire les poches d’injustice et de discrimination pour le bonheur des citoyens de leur pays respectif.

Toujours au cours de ce séjour, les Médiateurs du Bénin et du Burundi auront à signer une convention de partenariat pour une interaction des deux institutions entre les deux pays.

Signalons que les travaux du séjour d’amitié et de travail de la délégation Burundaise se poursuivra jusqu’au vendredi 29 octobre 2021.

Fidèle KENOU