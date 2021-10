En prélude à la semaine culturelle du Bénin: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla organise un webinaire sur la restitution des 26 biens culturels

Quelques objets d’art exposés au musée du Quai Branly

« Restitution des objets d’art : un pari gagné ». C’est le thème du webinaire initié par l’Ambassade du Bénin en France le dimanche 24 octobre 2021 en prélude à la semaine culturelle du Bénin organisée par le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac avec la collaboration du Gouvernement du Bénin. En effet, au cours de cet événement qui se déroule du 26 au 31 octobre 2021 en France, les 26 œuvres culturelles restituées par l’Etat français sont exposées au public. Ce webinaire a réuni les membres de la Diaspora et des dignitaires, gardiens de la tradition et a été animée par José Pliya, Chargé de mission à la Présidence de la République du Bénin-Secteur Patrimoine et Tourisme, Alain Godonou, Directeur du Programme Muséal et Jacques Aguia Daho, Directeur adjoint de cabinet du Ministre du tourisme, de la culture, et des arts. Modérés par Dr Eliane Tchounka, membre du comité chargé de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin, les échanges de la Diaspora béninoise en France, en Europe et en Martinique ont éclairé et édifié les participants sur les motifs de la réclamation des œuvres faites par le Gouvernement du Président Patrice Talon en août 2016. Par ailleurs, la rencontre leur a permis de comprendre le processus ayant abouti à la restitution, les dispositions prises pour accueillir de façon triomphale le retour des œuvres du Bénin et la volonté affichée du Chef de l’État Patrice Talon d’en faire des valeurs du patrimoine national du Bénin en lien avec les arts contemporains béninois, dans une vision de circulation universelle à des fins touristiques révélatrices des potentialités culturelles et artistiques de notre pays. A l’occasion, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République française, Eusèbe Agbangla s’est félicité de la séance d’information et citant le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon qui, à l’occasion de la Conférence internationale de l’Unesco de juin 2018, a affirmé que : « les biens ont une âme et revenus sur leur terre de création, exposés parmi les leur, là où tout est en accointance avec leur essence et même leur histoire, révèle davantage leur grandeur que leur asservissement ». Il a pour finir invité la Diaspora à prendre part aux différentes activités prévues dans le cadre de la semaine culturelle du Bénin qui est un « évènement de grande portée qu’est l’exposition des 26 œuvres du trésor royal béninois » qui s’achève le 31 octobre prochain.

Laurent D. Kossouho