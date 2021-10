Ambassade du Bénin en France: Dr Eric Adja présente le livre sur l’intelligence artificielle francophone

Le président de l’Afria, Dr Eric Adja présentant l’ouvrage

L’Ambassade du Bénin en France a abrité, le samedi 23 octobre dernier, la présentation officielle de l’ouvrage « l’Intelligence artificielle francophone, éléments pour une coopération multilatérale » publié sous la direction du Dr Eric Adja, président de l’Agence francophone de l’intelligence artificielle (Afria). Placée sous le haut patronage de l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla, cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités françaises, africaines et béninoises dont Jean-Martin Jaspers, Délégué à l’intelligence artificielle au ministère de l’intérieur français, Rachel Annick Ogoula Akiko, Ambassadeur déléguée permanente du Gabon à l’Unesco, et Dr Issifou Kogui Ndouro, ancien Ministre de la défense nationale et ancien Ministre des affaires présidentielles du Bénin.

Un plaidoyer aux pays d’expression francophone d’Afrique et du monde de saisir le nouvel instrument qu’est l’Intelligence artificielle comme source de progrès et du développement de l’homme et de la planète, en investissant dans la formation des jeunes et des femmes ainsi que dans la transformation des entreprises par l’outil numérique. C’est la principale motivation ayant amené le président de l’Agence francophone de l’intelligence artificielle (Afria), Dr Eric Adja et plusieurs autres contributeurs à écrire ce livre intitulé « l’Intelligence artificielle francophone, éléments pour une coopération multilatérale ». L’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla s’est réjoui de la présentation de cet ouvrage à l’ambassade du Bénin en France et a indiqué qu’en accueillant cette cérémonie, l’Ambassade a bien voulu, au-delà du soutien à l’initiative de l’auteur, témoigner de tout l’attachement que le Gouvernement accorde aujourd’hui à l’Intelligence artificielle, en tant que source technologique de progrès pour le développement de l’homme et de la planète. Par ailleurs, le diplomate béninois a souligné que le Bénin en tant que pays francophone, à l’avant-garde du Réseau des ministres en charge du numérique de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) est à l’étape de l’élaboration de sa stratégie nationale en matière d’intelligence artificielle. A noter que dans cet ouvrage préfacé par le président du Forum francophone des affaires, Steve Gentili, 12 contributeurs de diverses nationalités partagent leur expérience et éclairage sur l’Intelligence africaine francophone.

Laurent D. Kossouho