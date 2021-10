Office des Nations Unies et des autres organisations: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla désormais nouveau représentant permanent du Bénin à Genève

L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla remettant ses lettres de cabinet à la Directrice générale Tatiana Valovaya

Désormais représentant du Bénin à l’office des Nations unies de Genève, le diplomate Eusèbe Agbangla a présenté le vendredi 22 octobre 2021, ses lettres de créance à la Directrice générale de l’Office, la russe Tatiana Valovaya. Il aura essentiellement la mission de représenter le Bénin au sein des différentes commissions, des Organes et des Institutions ainsi que des Fonds et Programmes des Nations unies. Il présentera les positions du Bénin et veillera à ce qu’elles soient prises en compte dans les négociations. Il travaillera en concertation avec le Groupe africain, le Groupe des 77, le Mouvement des Pays Non-Alignés et/ou le Groupe des pays francophones. L’Office des Nations Unies à Genève où il est affecté est le plus grand département du Secrétariat des Nations Unies en dehors du siège à New-York. En clair, c’est le siège principal des Nations Unies en Europe. Deux tiers de ses activités se déroulent à Genève. Une nouvelle aventure démarre donc pour ce sexagénaire né à Savalou le 14 août 1957.

En raison du réaménagement de la carte diplomatique du Bénin à l’étranger, l’Ambassade du Bénin en France est devenue un pôle diplomatique ayant sous sa juridiction tous les pays européens et les Organisations Internationales basées dans les capitales européennes. A cet effet, l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla a présenté ses lettres de créance et de cabinet à Lisbonne au Portugal et à Genève en Suisse. A Lisbonne le mercredi 20 octobre 2021 où il a présenté ses lettres de créance au Président de la République Portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, le diplomate béninois a saisi l’occasion pour tenir diverses rencontres, notamment au ministère des affaires étrangères dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques grâce à la mise en place de bases juridiques et institutionnelles d’une coopération durable entre les deux Etats. Il a également tenu une rencontre avec la Société pour le Financement du Développement (Sofid) et l’Agence pour l’Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal (Aicep) dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales (possibilités de financement des PME-PMI dans les secteurs prioritaires de développement au Bénin et d’accès des produits tropicaux béninois sur le marché portugais) ainsi que d’un partenariat entre AICEP et APIEx pour l’établissement de relations pour des investissements gagnant-gagnant dans des secteurs d’intérêt entre les acteurs des secteurs privés des deux pays. S’agissant de l’étape de Genève, l’Ambassadeur béninois a remis ses lettres de cabinet à la Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, le 22 octobre 2021 à l’attention du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. A cette occasion, il échangé avec la Directrice générale des priorités de l’Office et des Organisations du système des Nations Unies à Genève, notamment la mise en œuvre du Programme de développement et de réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD) à l’horizon 2030 ainsi que l’expérience que fait le Bénin dans les domaines de l’éducation des filles, les cantines scolaires, l’accès à l’eau potable, l’autosuffisance alimentaire, l’assainissement du cadre de vie des populations, etc… En retour, la Directrice générale, Tatiana Valovaya a félicité le Bénin pour son élection au Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies pour un mandat de trois ans (2022-2024) et s’est réjouie du maintien par le Gouvernement béninois de la Représentation permanente du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies à Genève que l’Ambassadeur Agbangla incarnera désormais. Les deux personnalités ont par ailleurs échangé sur les possibilités d’appui au Bénin dans sa nouvelle vision de lutte contre le harcèlement sexuel et les violences à l’égard des filles et des femmes ainsi que pour la promotion du leadership féminin, dont la Directrice générale en est la championne depuis sa prise de fonction à la tête de l’Office des Nations Unies à Genève en 2019. A l’issue des échanges, le nouvel Ambassadeur, Représentant permanent du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies et des Organisations internationales basées à Genève et son hôte ont convenu que le ministère des affaires sociales et de la micro-finance et l’Institut national de la femme puissent bénéficier des possibilités de coopération existantes au niveau de l’Office des Nations Unies à Genève. A cet effet, la Directrice générale a souhaité que le Bénin puisse faire participer des délégués à la réunion de haut niveau sur le financement des ODD qui se tiendra le 29 novembre 2021 à Genève et qui connaîtra la participation de plusieurs pays les moins avancés, des acteurs du secteur privé, de la société, des institutions financières internationales ainsi que des Organisations Internationales basées à Genève.

Qui esy l’ambassadeur Agbangla ?

Titulaire d’un Certificat de l’Institut des Hautes études de défense nationale à Paris et d’un certificat du Centre des études stratégiques africaines à Washington, Eusèbe Agbangla est depuis juillet 2020 l’ambassadeur du Bénin près la France. Avant d’être nommé au poste d’ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agangla assurait les mêmes fonctions à l’ambassade du Bénin au Danemark entre 2015 et 2020. L’homme est également titulaire d’un Diplôme d’études approfondies en Politique comparée et Relations internationales de l’Ecole doctorale de Sciences politiques de l’Institut d’études politique de Bordeaux. Diplômé de l’Institut d’études politique de Bordeaux, Eusèbe Agbagla est devenu diplomate en 1985.

Laurent D. Kossouho