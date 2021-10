Lutte contre la pauvreté au Bénin: Bio Tchané expose des indicateurs qui rassurent «ceux qui souffrent encore….»

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané lors de la conférence de presse

Au détour d’un débat télévisuel animé sur la chaine de télévision nationale dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté, le ministre d’Etat chargé du plan, du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a avancé des indicateurs qui sont porteurs d’espoir pour le peuple béninois. En effet, le gouvernement du président Patrice Talon a fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille durant son premier quinquennat et ceci, à travers une multitude de réformes dans tous les secteurs d’activité afin de redresser la pense vertigineuse dans laquelle se trouvait le Bénin. Une pente qui aujourd’hui est remontée d’une certaine manière et a permis au chef de l’Etat de placer son second mandat sous le signe du hautement social. Selon les explications du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, «… à la fin de l’année 2020, nous avions évalué les créations d’emplois dans notre pays depuis 2016 et nous avions constaté que plus de 800.000 de nos compatriotes ont pu trouver un emploi pendant la période.» Ces progrès dans le domaine de l’emploi, dira-t-il ont des effets importants sur le pouvoir d’achat des populations et contribuent à améliorer leur niveau de vie. « Des gens qui travaillent, des gens qui sortent du chômage, c’est autant de revenus, c’est autant de gens qui sortent de la pauvreté», a expliqué Abdoulaye Bio Tchané. Le ministre d’État chargé du plan et du développement a décliné d’ailleurs la politique sociale du Gouvernement Talon qui a permis d’atténuer les effets de la pauvreté ces dernières années au Bénin. Il s’agit entre autres, du programme Assurance pour le renforcement du capital humain ( Arch), le programme des cantines scolaires, l’amélioration de l’accès à l’énergie électrique, les soins de santé, l’accès à l’eau potable, etc. Selon le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, à la fin de l’année 2020, plus de 70% de Béninois avaient accès à l’eau potable alors qu’en 2016, seulement 40% de personnes pouvaient se procurer le liquide vital. Au regard de toutes ces performances, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a invité les Béninois à plus faire confiance au gouvernement. « Nous avons déjà des succès puisque sur une partie du 1er quinquennat, nous avons vu la pauvreté reculer. Nous allons continuer cette action en l’amplifiant encore dans des domaines très sensibles comme l’éducation, la santé, l’alimentation, l’agriculture et donc forcément, il y a de très bonnes perspectives pour ceux qui souffrent encore et espèrent de notre pays, de notre gouvernement », a affirmé la 2ème personnalité du gouvernement.

Yannick SOMALON