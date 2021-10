Constructions de nouvelles infrastructures sportives: La «Fondation Internationale Issa Hayatou» félicite Patrice Talon

Le président Castro Anoï Niniba (au milieu) présentant le projet à la presse

La Fondation internationale Issa Hayatou organise du 27 novembre au 11 décembre 2021, un Tournoi International de football au profit des centres de formation. Il s’agit du tournoi international des centres de formation de l’Afrique qui est réservé aux enfants des moins de 17ans. L’annonce du projet a été faite le samedi 23 octobre 2021, dans l’enceinte du ministère des sports. Ceci au cours d’une conférence de presse qu’a animé Castro Anoï Niniba, président de ladite fondation. Mais avant de détailler les tenants et les aboutissants de cette activité, le président de la Fondation a remercié le Président de la République du Bénin, son excellence Patrice Talon, et son ministre des Sports pour avoir accepté que le Bénin abrite l’événement.

«Cet évènement va réunir toute la jeunesse de l’Afrique au Bénin», a déclaré le président Anoï. Le président a aussi profité pour saluer la vision du gouvernement béninois qui œuvre pour la dotation du pays d’infrastructures sportives de qualité. «Où y-a-t-il autant de stades comme ça en Afrique, si ce n’est pas ici au Bénin ? Son excellence Patrice Talon et son ministre sont des hommes de vision. Et ce que nous devons faire est de les accompagner dans leur envie de maintenir la joie au sein de la jeunesse», a souligné Castro Anoï Niniba avant de préciser que «ce tournoi est plein de symbole. Il sera doté d’un trophée dédié à la Paix». «Puisque le président Patrice Talon fait maintenir la paix au Bénin. Et si nous sommes ici, c’est parce que cette paix règne», s’est réjoui le président Castro Anoï Niniba tout en précisant que le tournoi va regrouper 8 équipes des centres de la RDC, Mali, côte d’ivoire, Ghana, Burkina Faso, le Cameroun et le Bénin qui va aligner 2 équipes (Bes académie et Cefes).

«Ce tournoi va être un rendez-vous de promotion non seulement du social, mais aussi de la paix. Son objectif principal est de permettre aux jeunes formés dans ces centres de s’affronter pour s’aguerrir et par la même occasion de se faire repérer par des recruteurs», a expliqué le président de la Fondation qui ajoute «ce que nous faisons est d’amener les jeunes africains à se développer afin de servir l’Afrique, aider leurs pays, et aider leurs familles».

A souligner que pour tenir la promesse de l’organisation, la fondation internationale Issa Hayatou a signé un partenariat avec Makedonikos FC, un club de 3e division en Grèce. C’est donc en collaboration avec ledit club que le tournoi qui va tenir lieu d’évaluation des centres que la Fondation appuie depuis une dizaine d’années, aura lieu.

Parlant du partenariat avec le club Grecque, Castro Anoï Niniba a informé qu’il aboutira à la construction de deux écoles internationales de formation de football en Afrique dont une est destinée pour le Bénin. Revenant à la tenue des matchs, le président de la Fondation Internationale Issa Hayatou a insisté que tout se passera dans le respect scrupuleux des instructions en matière de lutte contre le Covid 19. «Nous avons demandé que tous les participants se vaccinent déjà. Ensuite, on fera les tests régulièrement», a conclu le président.