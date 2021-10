Assemblée nationale: La deuxième session ordinaire de 2021 s’ouvre demain

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou par un communiqué invite ses collègues députés de la 8ème législature à prendre part à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année demain mardi 26 Octobre 2021. Cette convocation est conforme au règlement intérieur de l’Assemblée nationale et à la constitution de la République du Bénin. « Conformément à l’article 87 de la Constitution, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session s’ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois. » renseigne l’article 4 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Pour rappel, la deuxième session ordinaire de l’année encore appelée session budgétaire est prioritairement consacrée aux travaux d’examen et d’adoption du budget de l’Etat. Bien évidemment, les députés peuvent examiner au cours de ces quatre-vingt-dix prochains jours d’autres textes de lois en fonction de leur importance. Il n’est pas non plus exclu que les représentants du peuple traitent des questions au gouvernement sur cette période.

Fidèle KENOU