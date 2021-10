Introduction de nouvelles lois sur la légalisation de l’avortement au Bénin: Aké Natondé va voter contre cette loi

Député de l’Union Progressiste de la 24ème circonscription électorale à la 8ème législature, l’honorable Aké Natondé n’approuve pas la loi autorisant les interruptions volontaires de grossesse. Il l’a fait connaître à l’opinion publique via sa page Facebook sur laquelle, il a évoqué dans un texte, les raisons pour lesquelles il votera ‘’ Non’’ pour cette loi au parlement. En effet, il n’a pas mis du temps à lever la voix sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours. Le député Aké Natondé emboite ainsi les pas au Clergé béninois qui dénonce cette loi autorisant les interruptions volontaires de grossesse. Pour le député, la vie est sacrée et pour rien au monde, on doit accepter interrompre volontairement une grossesse. Plus au front que les évêques sur ce sujet, le parlementaire précise qu’il n’apportera pas son vote pour cette loi.

Lire l’intégralité de son message sur sa page Facebook

