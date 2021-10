Financement du Basket Ball et du championnat Scolaire de Football: Le ministère des sports décroche un sérieux partenariat avec MTN

Le ministre des sports (au milieu), le président de la FBBB et la DG MTN après la signature des documents

Le développement du sport au Bénin est la lutte que mène le gouvernement depuis peu. Ce que ne cesse de démontrer le ministère en charge des sports depuis 5 ans que le gouvernement de la rupture est en place. En effet, après l’instauration de la création des sociétés sportives doublée de la gestion des clubs professionnels par des sociétés de la place afin que des championnats nationaux professionnels puissent exister au pays, le ministère, par le biais du ministre des Sports, Oswald HOMEKY a bouclé un contrat de partenariat avec le réseau de téléphonie mobile, MTN. La signature de l’accord de ce partenariat a eu lieu le jeudi 15 octobre 2021, au centre communautaire EYA, sis à Akpakpa. D’un montant de 1 milliard 200millions, ce contrat vise à booster la création de la Ligue de basketball des jeunes, c’est à dire la Super League junior de basketball sans oublier le championnat national scolaire de football qu’organise l’Obssu.

Selon le ministre des Sports, présent à la cérémonie de signature d’accord a laissé entendre que ce financement de MTN Bénin est très déterminant dans la politique d’expansion et de promotion des fédérations sportives au Bénin. «Ce partenariat entre MTN Bénin et le ministère des sports marque un nouveau départ pour le basketball béninois. On peut dire avec fierté aujourd’hui que le développement du basketball, ça y est», a martelé le Ministre Oswald HOMEKY. Se réjouissant de cet heureux aboutissement, le président de la Fédération Béninoise de Basketball, Ismahinl ONIFADE, a souligné qu’il «s’engage auprès du Ministre des Sports Oswald HOMEKY et de la DG/MTN Benin, pour mutualiser les compétences et les efforts afin de promouvoir le basketball à la base à travers le déploiement de cette ligue Junior». «C’est un évènement heureux qui restera gravé dans du sport à la base au Bénin», s’est réjoui le directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (Obssu), Alexis Donald Acakpo, avant de promettre faire «bon usage de la part cagnotte financière de ce partenariat qui reviendra à son office». Au regard des ambitions, ce partenariat vient à point nommé pour permettre de mieux organiser le secteur du scolaire.

A souligner que la directrice générale de MTN Bénin, madame Uche Ofodile a également pris part à la cérémonie. «Ce partenariat entre MTN Bénin et le Ministère des Sports permettra un véritable essor du sport dans les différents hameaux de notre pays avec la détection et la valorisation des talents à la base», a-t-elle signifié.

Anselme HOUENOUKPO