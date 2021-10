Séance de reddition de compte à la municipalité: Des réalisations dans des secteurs clés de Cotonou présentées

La première séance publique de reddition de compte de l’année 2021 de la mairie de Cotonou a eu lieu ce mardi 12 octobre 2021. Les travaux de cette audience publique ont été ouverts à l’hôtel de ville par le premier adjoint Randyx Romain Ahouandjinou, représentant le Maire Luc Sètondji Atrokpo.

Cette séance publique de reddition de compte de la mairie de Cotonou a été d’abord l’occasion de présenter aux populations le point des réalisations dans quelques secteurs clés de la ville. Selon la communication présentée par le Directeur des services économiques et financiers Erice Gbogblénou, sur le plan de la mobilisation des recettes de la commune, il ressort qu’en 2021, la commune a réalisé une bonne performance dans le recouvrement des recettes non fiscales. Cette performance a permis d’enregistrer au 31 Août de l’année un niveau de recettes de 173% comparativement à l’année 2020. «C’est la seule fois dans l’histoire de Cotonou que le niveau de mobilisation des recettes non fiscales atteint un tel taux à presque cinq mois de la fin de l’année budgétaire», a-t-il fait savoir. Cette prouesse découle de la conjonction des nombreuses réformes structurantes initiées par le Maire Luc Atrokpo depuis son arrivée à la tête de la ville de Cotonou. Entre autres, on peut citer la mise en place du guichet unique dans tous les arrondissements et directions stratégiques, les recouvrements nocturnes, la mise à jour progressive de la base des contribuables, l’émission et la distribution simultanée des avis de redevances de l’exercice courant. Par rapport à la gestion des inondations, l’exécutif municipal à travers l’intervention du Directeur adjoint des services techniques Modeste Accrombessy, a exposé les avancées réalisées depuis le début de cette année. «En 2021, 34.762 mètres linéaires de collecteurs primaires et 351. 476 mètres linéaires de collecteurs secondaires ont été curés. A cela s’ajoute le reprofilage de 85.400 mètres de voies en terres et l’ouverture de 18.450 mètres linéaires de tranchées, sans oublier les travaux d’entretien, d’assèchement des ouvrages sociocommunautaires, de pompage des eaux et de la réfection des voies pavées» , a-t-il expliqué. Le nouveau mécanisme mis en place dans le cadre de la gestion de l’état-civil a permis à un plus grand nombre de populations de Cotonou de se faire enregistrer facilement et de disposer d’actes d’état-civil sécurisés. Ainsi, au deuxième trimestre de l’année 2021, la ville a enregistré au total 10.463 naissances, 712 décès et 276 mariages. En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des réformes, l’équipe municipale a souligné le problème crucial de l’incivisme des citoyens qui inhibe les efforts de la ville et du gouvernement. C’est pourquoi, elle exhorte les populations à accompagner les actions en vue de permettre à la ville et au gouvernement d’atteindre les objectifs fixés. Très satisfaits de l’œuvre abattue en si peu de temps, les participants ont encouragé l’équipe du Maire Luc Sètondji Atrokpo à poursuivre dans ce sens.

Edwige Totin