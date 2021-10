Condoléances suite au décès de l’ancienne première dame du Bénin: Blaise Compaoré et Adrien Houngbédji consolent le président Nicéphore Soglo

Le président Nicéphore Dieudonné Soglo continue de recevoir de la part de plusieurs personnalités du Bénin et d’ailleurs des condoléances à la suite du décès son épouse et ex première dame, Rosine Vieyra Soglo, survenue le 25 juillet 2021. La dernière condoléance en date est celle de l’ancien Président Burkinabais Blaise Compaoré qui, à travers une correspondance, a exprimé ses vives compassions à la famille Soglo. «En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom de mon épouse, Madame Chantal Compaoré et en mon nom personnel, vous traduire toute notre compassion et vous exprimer à vous-même, à toute votre famille et au peuple béninois, nos sincères condoléances», peut-on y lire.

Houngbédji présente ses condoléances au président Soglo

La famille Soglo continue de recevoir des messages de condoléances suite au décès de l’ex-première dame Rosine Vieyra Soglo épouse du président Nicéphore Soglo. Après le président Boni Yayi, le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbenou, le Bureau de l’Assemblée nationale, les personnalités et hauts cadres du pays ou à l’étranger, le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji s’est rendu dans l’après-midi du mardi 5 octobre 2021 au domicile de Nicéphore Dieudonné Soglo à la Haie Vive à Cotonou. L’ancien président de l’Assemblée nationale et leader charismatique du parti Arc en Ciel est allé présenter ses sincères condoléances à Nicéphore Soglo, ancien président de la République. Absent du territoire national au moment des obsèques de l’ancienne première dame du Bénin, le président Adrien Houngbédji, a tenu à présenter de vives voix, ses condoléances à toute sa famille, ses amis et proches collaborateurs. Attristé par le décès de l’honorable Rosine Vieyra Soglo, Me Adrien Houngbédji a témoigné ses compassions et a rendu hommage à l’illustre disparue. Plusieurs fois députée à l’Assemblée nationale, Rosine Soglo est décédée le dimanche 25 juillet 2021 à l’âge de 87 ans. Les obsèques de la défunte ont été organisées le samedi 11 septembre dernier, suivies de son incinération à Accra au Ghana.

Edwige Totin et Alban Tchalla (Stag.)