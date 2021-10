Réalisation d’adduction d’eau potable dans l’arrondissement de Sékou: Soroptimist international Club Cotonou Amazone met en service un forage à l’Epp Dodji Dangban

La coupure du ruban par la présidente du SI Cotonou Amazone qui officialise la mise en service du forage

Les écoliers, parents d’élèves, vendeuses et membres du personnel enseignant de l’Epp Dodji Dangban dans l’arrondissement de Sékou sont en joie. Et pour cause, ils viennent de bénéficier d’un geste salvateur posé par les sœurs du Soroptimist international Club Cotonou Amazone. En effet, le club engagé dans la lutte pour le bien-être social des femmes et des enfants a fait réaliser un forage. Ce qui permet à ladite école de disposer d’eau potable. D’un coût global de 2.500.000Fcfa, ce forage financé à 90% par les membres du club Soroptimist international Cotonou Amazone a été mis en service le mercredi 6 octobre 2021. Ce qui réjouit tant les écoliers que leurs parents ainsi que les donatrices. La présidente dudit club, madame Léopoldine De Souza, a laissé entendre tout son bonheur de voir ce projet devenu une réalité. «Ce forage que nous inaugurons ce jour, constitue un don et répond véritablement aux défis de développement durable, à travers la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement», a-t-elle souligné.

Le directeur de l’établissement, Mr Olivier Nougbodohoué, a dit toute sa reconnaissance à l’endroit de ce club Soroptimist. «L’eau (potable) c’est la vie. Et vous venez de nous donner un dispositif moderne pour nous en procurer. Comment ne pas vous remercier?», a déclaré le directeur qui au nom du personnel ainsi que des élèves et autre utilisateur du joyau à s’en servir à bon escient. Président de comité villageois de développement, Coffi Raymond Gnanguènon, rappelant les conditions et le processus ayant abouti à la réalisation de ce joyau, a informé que c’est un défi relevé. «C’est suite aux nombreuses difficultés qu’endurent les populations et surtout les élèves de cette école afin de s’approvisionner en eau potable, que nous, responsables de l’association de développement de Dodji, d’alors, avions adressé une demande d’adduction d’eau potable à ce club. Notre demande a été acceptée, étudiée et programmée pour cet heureux aboutissement», s’est-il réjoui avant de promettre suivre avec la direction de l’école la gestion de l’ouvrage.

Anselme HOUENOUKPO