Fête des communautés au Bénin: Les guinéens célèbrent le 63e anniversaire d’indépendance par le football

Les membres de la communauté ici après le match

Le samedi 2 octobre dernier, le peuple guinéen (Guinée Conakry) a commémoré le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une fête que la communauté guinéenne au Bénin n’a pas manqué de célébrer. Et c’est à travers un match de gala joué le dimanche 3 octobre 2021, sur le terrain de sport du Ceg Gbégamey qu’elle s’est retrouvée pour cette commémoration. Ceci, sur la conduite Moktar Diallo alias Alasko, l’un des responsables de l’équipe de football de la communauté présente au Bénin. «Nous avons pris cette initiative pour donner l’occasion à toute la jeunesse guinéenne ici présente au Bénin de se retrouver pour célébrer ensemble», a déclaré l’initiateur de cette rencontre, Moktar Diallo alias Alasko qui salue l’esprit de solidarité dont ont fait preuve les membres qui ont répondu présent à l’organisation. Il n’a pas manqué d’inviter les autorités consulaires à se mettre plus au chevet de la communauté. Car, selon lui, elles ne sont pas rendues disponibles ce qui a empiété un peu sur le programme. «C’est au consul d’organiser cette fête. Mais, c’est nous qui faisons à sa place. Il faut qu’il revoie sa copie», a précisé Moktar Diallo. Au Bénin depuis 24 ans, Ibourahim Diallo, ancien joueur et ancien secrétaire chargé des sports et culture au sein de la communauté qui est venu soutenir l’organisation a remercié les jeunes de leur avoir emboité les pas. «Ils sont en train de faire ce nous avons par le passé et c’est très encourageant. Surtout avec le changement qui intervient dans notre pays, parce que le tissu social était fragilisé, nous allons avec beaucoup d’espoir organiser la prochaine comme cela se doit », a-t-il affirmé.

A préciser que pour ce qui est du match, c’est surnommée Sily qui a pris le dessus sur celle des Lions par le score de 3 buts à 1.

Anselme HOUENOUKPO