Après sa démission du parti FCBE: Rémi Agossou pose ses valises au MPL d’Expérience Tébé

Rémi Agossou au milieu après sa déclaration

Ex coordonnateur de la 6ème circonscription électorale du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) Remi Agossou, est désormais membre du parti Mouvement populaire de libération (Mpl). Il a rejoint officiellement le parti que préside Expérience Tébé le jeudi 30 septembre 2021, à travers une déclaration d’adhésion qu’il a présenté à la presse au Codiam de Cotonou.

« … Le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) est devenu un parti d’exclusion, un non-sens politique et un club électoral en divagation permanente ». C’est à travers ces mots que Remi Agossou, ex coordonnateur de la 6ème circonscription électorale des Fcbe a justifié sa démission. Pour lui, la démission du président d’honneur, l’ancien président Boni Yayi du parti Fcbe a été une tragédie mais « le sacerdoce que nous nous sommes imposé pour sauver l’héritage politique, idéologique et moral du parti… a malheureusement pris la forme d’un chemin de croix au cours duquel rien ne nous aura été épargnés », a-t-il déploré. Cependant, la situation sociopolitique que traverse le pays nécessite d’œuvrer au sein d’une famille politique qui inclut la jeunesse comme socle de toutes les politiques efficaces de développement et de progrès de la nation. Ainsi, après moult réflexions, « un seul parti m’a semblé disposer à faire face aux défis qui devant notre nation se dressent. Le Mpl (Mouvement populaire de libération), dirigé par Expérience Tebe est le plus à même d’offrir à notre jeunesse la garantie d’une ascension nécessaire au sein de la classe politique nationale », a confié Remi Agossou. Il a appelé toute la jeunesse béninoise et plus particulièrement sa base électorale à se rallier massivement au Mpl et à répondre sans tarder à la mobilisation populaire dont le Mpl prend le leadership et auquel il fait publiquement le serment de participer.

Rémi Agossou n’a pas occulté dans sa déclaration l’actualité liée à la rencontre Talon –Yayi. Pour lui, ce geste témoigne de l’importance d’un rééquilibre des forces politiques nationales. Il a par ailleurs invité toute l’opposition béninoise à faire bloc derrière le Mpl « afin que les échéances législatives à venir soient pour tous, l’occasion d’en finir avec la coalition politique monocolore qui à l’Assemblée nationale, prend en otage les intérêts de toute une nation ». Pour y arriver insiste Remi Agossou, il est important pour les acteurs politiques de l’opposition de « mettre un terme aux divergences et aux querelles afin que tous unis derrière le Mpl, la jeunesse puisse faire une marche vers une aube nouvelle ».

Représentant le président du Mpl à cette déclaration d’adhésion, Innocent Lokonon, a salué cette démarche de son désormais camarade, pour le choix porté sur le Mouvement populaire de libération (Mpl). Pour lui, c’est un honneur pour Mpl d’accueillir en son sein les leaders des Fcbe pour qu’ils puissent marcher ensemble. Avec l’accueil de ces nouveaux militants, Innocent Lokonon précise que le parti s’est agrandi et pourra poursuivre convenablement son combat pour la restauration de la démocratie béninoise.

Yannick SOMALON