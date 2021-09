Retrouvailles entre le Président Talon et son prédécesseur: Rachidi Gbadamassi se réjouit de l’aboutissement d’un combat personnel

Après le tête-à-tête tenu entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi le mercredi 22 septembre 2021 au palais de la Marina, le député Rachidi Gbadamassi a donné son appréciation. Très administratif de cet échange entre deux adversaires politiques, le parlementaire a déclaré que la rencontre entre le chef de l’État béninois et son prédécesseur, Boni Yayi est la preuve que tout n’est pas encore perdu. Cette rencontre vue par le député Gbadamassi témoigne une fois encore de la capacité des béninois à régler leurs différends entre eux. « En famille, nous avons réussi à laver le linge sale. Aujourd’hui, c’est chose faite. Que les mânes de nos ancêtres en soient remerciés vivement », a-t-il affirmé. Selon le député, les deux hommes ont prouvé à la face du monde que les béninois peuvent résoudre leurs problèmes sans une médiation extérieure. C’est pourquoi l’élu du Bloc républicain en félicitant ces deux chefs d’État, a salué leur courage et volonté qui engagent le Bénin vers la paix, l’unité nationale et le développement. « Bravo, à ces deux vaillants hommes d’État qui ont transcendé leurs différends pour unifier et renforcer l’âme et l’esprit du peuple béninois », a-t-il fait savoir avant de laisser entendre que « Dieu merci, tous les vieux démons n’ont pas été ressuscités ! Dieu merci, nous n’avons pas franchi le rubicond et arrivons encore à nous entendre désormais sur l’essentiel, à savoir la Paix, l’unité nationale et le développement de notre commune patrie le Bénin ». L’honorable Rachidi Gbadamassi se dit être heureux de voir son plus grand souhait se réaliser. « Mon vœu le plus noble a été exaucé. Mes efforts n’ont pas été vains et je n’ai pas parlé dans l’oreille du sourd depuis plus de six ans. J’en suis très ému et comblé », a-t-il martelé. Pour lui, le peuple béninois depuis 2016 n’attendait que cette rencontre. Il a donc souhaité que les uns et les autres évitent les discours haineux et invite les autres adversaires politiques à aller à cette école. « Les béninois ont vu l’une des plus belles images politiques qui ont une grande portée symbolique dans l’histoire du Bénin », a-t-il apprécié.

Alban Tchalla (Stag.)