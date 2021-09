Gilles Gohy au sujet de la rencontre Talon-Yayi au palais de la Marina: «Boni Yayi vient de reconnaître l’autorité totale du président Patrice Talon»

Gilles Gohy, acteur politique proche de la mouvance

Suite à la rencontre tenue le mercredi 22 septembre dernier entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Yayi Boni, Gilles Gohy se réjouit de la « consécration de la bonne gouvernance du Président Patrice Talon ». Il l’a fait savoir à travers un message sur sa page Facebook. Pour lui, une fine analyse contextuelle de la rencontre qualifiée d’historique ne permet d’en retenir qu’une seule vérité, la consécration par Boni Yayi de la bonne gouvernance de Patrice Talon. Selon ses dires, l’ancien président Boni Yayi vient de reconnaître l’autorité totale du Président Patrice Talon désormais validée dans toutes ses prérogatives. « …Voilà le Boni Yayi que nous aimons : spontané, direct, sans entourloupe ni calcul politicien. Un Boni Yayi qui a finalement reconnu, avec emphase, ce que tout le monde acclame depuis 05 ans et plus de 100 jours », a-t-il dit avant de renchérir « quand on a du goût comme le Président Patrice Talon et surtout de la Vision pour le Bénin, on est totalement en phase avec l’ancien président Boni Yayi ». L’ancien président Boni Yayi donne ainsi toute caution à la bonne gouvernance du président Patrice Talon, dans tous les domaines. « Vouloir à une époque donnée rendre le Bénin ingouvernable et reconnaître aujourd’hui que de très belles choses y sont présentes dans tous les domaines, est tout simplement divin et je m’en réjouis fort bien, pour avoir eu à le souligner des années durant », a écrit Gilles Gohy. Il a souhaité que les autres adversaires politiques emboîtent les pas au président Boni Yayi pour le grand bonheur des populations.

Alban Tchalla (Stag.)