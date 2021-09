Examen national de master en journalisme: Des journalistes de la presse écrite et de l’audiovisuelle de master en journalisme évalués

Vue partielle de quelques journalistes lors de la phase écrite

La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur a organisé du 22 au 25 Septembre 2021, les examens nationaux de master en journalisme au profit des journalistes de la presse écrite, la radio et la télévision. L’édition de cette année pour ce diplôme de master a regroupé au plan national, huit journalistes candidats dont trois journalistes de la presse écrite, deux journalistes de la radio et trois journalistes de la télévision. Lesdits examens organisés par la Direction des examens et concours du supérieur ont commencé par le niveau Licence. Selon le superviseur du comité d’organisation des épreuves pratiques du master professionnel en journalisme (regroupant la presse écrite, la radio et la télévision), Professeur Jean-Euloge Gbaguidi, Ph, D Maître de Conférences des universités, dans le cadre des examens nationaux de licence et de master, les journalistes de la presse audiovisuelle ont été évalués à l’Ortb et ceux de la presse écrite ont composé les épreuves pratiques à l’Office national d’imprimerie et de presse (Onip). Après les épreuves pratiques, il y aura les épreuves orales et là, les journalistes candidats seront informés par la suite du reste du processus. Selon le professeur Jean Euloge Gbaguidi, l’organisation des examens nationaux en master journalisme est une innovation et une qualité supérieure dans l’évolution de la presse nationale. Puisqu’un journaliste détenteur du diplôme de master n’est plus seulement un exécutant qui va courir derrière des reportages, des interviews mais il devient quelqu’un qui peut émettre un idéal, une vision pour une entreprise de presse. « Nous souhaitons que ces jeunes qui aspirent à faire le métier du journalisme se disent qu’il est nécessaire d’accumuler le savoir si on veut être un bon journaliste », a-t-il exhorté. Il a pour finir invité tous ceux qui sont déjà dans le métier, à profiter de cette bonne formation. Car, une fois qu’ils auraient fait ce cursus, ils peuvent pratiquer ce métier avec dignité et honneur.

Edwige Totin