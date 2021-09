Emilia Azalou Tingbé à propos des violences faites aux femmes: «Il convient aujourd’hui d’éduquer les garçons et les filles sur le mariage»

Emilia Azalou Tingbé, Maître de Conférences

Reçue dans l’émission Regard féminin de Crystal News ce samedi 25 septembre, Emilia Azalou Tingbé, Maître de Conférences en Sociologie du développement et membre de l’Association des femmes scientifiques du Bénin s’est prononcée sur les conditions des étudiantes du centre universitaire d’Adjarra. Selon ses explications, ces dernières commencent bien la première année, mais déjà en deuxième année quelques-unes tombent enceinte, en troisième année leur effectif de présence diminue et elles viennent composer les examens en étant en état de grossesse. Les investigations menées par l’universitaire lui ont permis de se rendre compte que la principale raison de cet état de chose est que les étudiantes veulent se prendre en charge afin que leurs parents investissent seulement sur leurs jeunes frères. Pour remédier cela, l’ancienne Cheffe Chef département de Sociologie-anthropologie de la Faculté des sciences humaines et sociales d’Adjarra a fait savoir que tous les 8 mars, il est organisé au sein de cette entité des séances portant sur l’éducation sexuelle au profit des filles et des garçons. Pour aller plus loin dans cette lutte, elle invite les personnes de bonne volonté à aider les responsables de ce centre universitaire à avoir des formations para-académiques liées à l’artisanat et autres afin d’assurer le maintien des apprenants à l’université. Pour Emilia Azalou Tingbé, il est indispensable de faire des déconstructions en cessant de penser qu’on fait la sociologie-anthropologie pour être employé. « Les curricula de sociologie aujourd’hui offrent l’opportunité à l’étudiant de se prendre en charge. Nous avons des matières sur l’économie, le monde rural et autres. Les débouchés ne manquent pas », a-t-elle rassuré. A propos des violences faites aux femmes, elle soutient qu’il faut qu’on revoie l’éducation de la fille et du garçon. « Il convient aujourd’hui d’éduquer les garçons et les filles sur le mariage », c’est-à-dire la vie de coupe ou la vie dans un ménagé pour que l’homme cesse de penser que sa femme est sa chose, qu’elle est sur son territoire et lui doit tout, donc elle dépend de lui », a souhaité Emilia Azalou Tingbé, Maître de conférences en Sociologie du Développement, Spécialiste de l’économie solidaire et de la prospective au micro de Crystal News.

Laurent D. Kossouho