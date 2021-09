Cascades de réactions suite aux retrouvailles entre le Président et son prédécesseur: Azannaï condamne la rencontre

L’ancien ministre de la défense, Candide Azannaï

« Le protocole affiché pour cette rencontre est inapproprié car dépouillé de tout honneur et de toute solennité, et malheureusement déshonorant en de pareilles circonstances pour le statut de Monsieur Boni Yayi, Ancien Président de la République. La forme renseignant nécessairement sur le fond, il apparaît en conséquence que cette rencontre n’a revêtu qu’un caractère interpersonnel entre ces deux personnalités dans le but d’une inversion inacceptable de sa juste lecture par les populations et par l’opinion publique. » Dans une réaction qu’il a publiée sur sa page Facebook ce week-end pour le compte de la Coordination nationale de la résistance nationale, dont il est l’un des membres influents, Candide Azannaï s’offusque ainsi les circonstances et la forme qu’a revêtue la rencontre tenue entre l’ancien chef de l’Etat Boni Yayi et le Président Patrice Talon, le mercredi 22 septembre dernier au palais de la Marina. Il croit savoir qu’il s’agirait plutôt dans les faits d’une « démarche personnelle du Président Boni Yayi sous le prétexte de transmettre au Président Patrice Talon une série de doléances dans la perspective d’une « décrispation politique ». et de poursuivre : « La Résistance Nationale tient en conséquence à avertir une fois encore les uns et les autres que tous, nous devons plus que jamais nous méfier des mises en scène périodiques de mauvaises augures devenues récurrentes auxquelles nous exposent ces deux personnalités ces dernières années. Par le passé et à plusieurs reprises, la Résistance Nationale avait alerté, et avait publiquement mis en garde contre toute instrumentalisation de l’intérêt général par de calculs à courte vue, inavoués et opportunistes. »

La Coordination Nationale de la Résistance Nationale, selon Candide Azannaï « rappelle une fois encore que le conflit Boni YAYI/ Patrice Talon est totalement différent du conflit ouvert contre le Peuple béninois par le Président Patrice Talon. ». Pour lui, les objectifs que vise la Résistance Nationale demeurent : « La réhabilitation de la mémoire des victimes innocentes, le rétablissement des Libertés et de l’Etat de droit, la restauration de la démocratie, la sauvegarde des acquis de la Conférence nationale et la réconciliation de la nation avec elle-même. »

A travers, son adresse, Candide Azannaï a tenu à rappeler aussi que : « La Résistance nationale réitère son approche de lutte politique pacifique et non violente totalement résolue et déterminée face aux dérives despotiques. » Pour lui, « le dialogue politique pour être vecteur de solution partagée devant garantir la reconstruction de la paix , la réhabilitation de la démocratie et le renouement avec la quiétude nationale, doit être inclusif et ne doit sous aucun prétexte être dilué dans le seul monologue … »

Christian Tchanou