Reconnaissance de mérite à titre anthume dans le monde scientifique: Le Recteur Maxime da Cruz célébré par les acteurs de l’université

Le Recteur da Cruz entouré de quelques docteurs qu’il a formés

L’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a abrité, ce mercredi 22 septembre 2021, la cérémonie d’hommages au Recteur Maxime da Cruz. Initiée par le Département des sciences du langage et de la communication (Dslc), cette activité a été marquée par des témoignages vivants sur la vie du lauréat qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Une journée scientifique internationale en hommage au Professeur Maxime da Cruz. C’est la formule choisie par le Département des sciences du langage et de la communication (Dslc) de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) pour honorer l’enseignant-chercheur et Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Maxime da Cruz. Placée sous le thème : « Cultures, langues et développement en Afrique. Une sempiternelle équation », cette cérémonie a réuni l’ensemble de la communauté universitaire autour du lauréat. Selon le Chef du Dslc, le Professeur Samuel Djengué, cette journée a été initiée pour célébrer le mérite, les talents et à la vertu du Recteur. « Professeur da Cruz, merci d’avoir apporté par la qualité de vos travaux scientifiques une contribution originale dans votre discipline aussi bien du point de vue de la méthodologie et de la doctrine », a-t-il déclaré. Quant au Doyen de la Faculté des lettres, langues, arts et communication (Fllac), le Professeur Pascal Okri Tossou, il a souligné qu’il a surtout appris la pédagogie aux côté du Recteur. « Il ne savait combien je lui volais des marques de vie, des indices d’humanisme, des preuves d’humanité », a fait savoir le Doyen avant de protester contre le départ du Professeur da Cruz à la retraite. « Professeur, vous ne partirez pas. La Fllac au nom de laquelle je parle dit non à votre départ à la retraite. Nous trouverons les moyens pour vous retenir, parce que l’Université d’Abomey-Calavi a besoin de vous », a-t-il insisté. Pour immortaliser cette cérémonie d’hommages, l’ouvrage intitulé « Cultures, langues et développement en Afrique. Une sempiternelle équation (Hommage au Professeur Maxime da Cruz)» a été lancé. Composé de 427 pages, ses 34 auteurs proviennent de différents pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la France, le Gabon, le Niger, le Sénégal, et le Nigéria. Au terme de la cérémonie, les docteurs formés par l’heureux du jour, ses doctorants, ses collègues, ses amis et les responsables du Dslc lui ont offert différents présents. Très ému par cet hommage qui lui est rendu à titre anthume, le Recteur Maxime da Cruz a exprimé sa gratitude à l’endroit des initiateurs et inviter ses pairs à promouvoir les valeurs. « En tant qu’enseignant-chercheur et en tant qu’être humain, nous avons le devoir de donner à la société ce qu’elle nous a offert. C’est une obligation. Ce n’est pas négociable », a-t-il précisé. Enseignant-chercheur, le Professeur Maxime da Cruz a été Chef-adjoint du Département des sciences du langage et de la communication, et premier vice-recteur chargé des affaires académiques et de la rechercher universitaire pendant deux mandats consécutifs avant d’être élu Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi en 2017.

Laurent D. Kossouho