Pour la pérennisation des entreprises au Bénin: Le CAMeC/CCIB promeut les modes alternatifs de règlement des litiges

Le présidium à l’ouverture des travaux

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin accueille, du mardi 21 au jeudi 23 septembre 2021, la deuxième édition des Journées nationales de la médiation organisées par le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin (CAMeC) dont le secrétaire permanent est monsieur William B.D. Sourou Les travaux se déroulent sous le thème : « Promotion de la médiation commerciale au Bénin ».

L’un des objectifs fixés par le Gouvernement à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) est de travailler à réduire d’au moins 10% le taux de mortalité des entreprises dans les premières années de leur création. Pour atteindre cet objectif, le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de l’institution consulaire a décidé d’œuvrer afin que les litiges ne soient plus des causes de disparition des entreprises. C’est pourquoi, il organise de façon périodique les Journées nationales de la médiation pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges. A en croire le président du Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation (CAMeC) Alain Amoussoukpèvi, durant ces trois jours de travaux, les participants auront à apprendre à négocier, afin que les entreprises comprennent les avantages qu’ils ont à privilégier les modes alternatifs de règlement des litiges, en l’occurrence la médiation. A entendre le premier vice-président de la Ccib, Casimir Migan, l’organisation de la deuxième édition des Journées nationales de la médiation vise à sensibiliser sur les avantages du recours à la médiation dans les relations commerciales, présenter tous les acteurs intervenant dans le processus de médiation, et susciter des vocations aux métiers de la médiation. A l’ouverture de ces journées, le Secrétaire général adjoint du ministère de la justice et de la législation, Jacques Richard Codjo a partagé avec les participants, quelques avantages de la médiation. En effet, il a expliqué qu’en plus d’être une démarche consensuelle, la médiation est rapide, moins coûteuse, confidentielle, et favorise le rapprochement entre les parties en conflit. En outre, elle permet de pérenniser et sauvegarder les relations contractuelles et restaurer la confiance entre les parties prenantes. Procédant au lancement officiel des travaux, le Directeur de cabinet du ministre de l’industrie et du commerce, Michaël Bassabi-Djara a félicité le CAMeC pour cette initiative qui va permettre l’amélioration du climat des affaires au Bénin, et invité les opérateurs économiques à profiter de ces travaux pour renforcer leurs capacités.

Laurent D. Kossouho