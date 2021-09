4e journée des éliminatoires Mondial Qatar 2022: Le stade de l’Amitié GMK accueille le duel Côte-d’Ivoire#Malawi

Le stade de l’Amitié GMK de Kouhounou

La Côte d’Ivoire accueillera le Malawi à Cotonou au Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Kouhounou, le 11 Octobre prochain, à partir de 16h00. Ceci pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. En effet, après la non homologation du Stade de Yamoussoukro par la Confédération africaine de football, la Fédération Ivoirienne de Football a sollicité le Bénin pour jouer le match devant opposer la sélection nationale Les éléphants à son homologue Les Flammes du Malawi. Ce que les autorités béninoises, à travers la Fédération Béninoise de Football, ont accepté. C’est par un courrier en date du 22 septembre 2021, signé du secrétaire général de la fébéfoot, Claude Paqui que l’information a été portée à la partie ivoirienne pour qui, cet accord du Bénin sonne comme un grand soulagement. Rappelons qu’en panne de stade, la Côte d’Ivoire avait été sommée par la CAF de lui communiquer le nom du stade qui accueillera ce match au plus tard ce mercredi 22 septembre 2021. «Nous promettons prendre avec vous les dispositions pratiques dans le cadre de l’organisation de ce match », s’est engagé le Bénin. Et selon les informations, les autorités béninoises ont déjà commencé par s’activer pour la réussite de l’organisation de cette confrontation qui suit la finale de la coupe CAF abritée avec brio par le stade GMK de Kouhounou.

Anselme HOUENOUKPO