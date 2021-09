Préliminaires retour Ligue des champions: Loto Popo (Esae) finit mal (2-0) en Mauritanie

Engagés pour le compte de la Ligue africaine des champions, les lotoboys ont livré une performance décevante lors de la manche retour des préliminaires. Déjà tenus en échec (1-1) au stade GMK de Kouhounou, ils ont été défaits (2-0) par le Fc Nouadhibou qui s’est révélé ainsi, un adversaire redoutable pour les protégés de Gaston Zossou. Après la manche aller où, beaucoup se sont imaginés le pire, les hommes de Mathias Déguénon avaient rendez-vous avec l’histoire. Mais, ils ont fait montre de leur inefficacité surtout offensive et par la même occasion, celle du football béninois. Obligés de faire le jeu, ils n’ont pas proposé mieux. Dans ce match retour, le club de la Loterie Nationale du Bénin, à la mi-temps, a tenu réussi le score de parité (0-0) même si cela l’éliminait. Mais, de retour de la pause au stade olympique de Nouakchott, les coéquipiers de Patrick Sèdjamè concèdent l’ouverture du score sur penalty avant d’encaisser le but du break à la 75e minute du jeu. Un score qu’ils n’ont pas pu remonter avant le coup de sifflet final de l’arbitre sénégalais El hadj Amadou SY. Avec ce résultat, Loto Popo est sorti de la compétition. Une chose qui ne doit pas affaiblir l’équipe selon l’entraineur Mathias Déguénon. «Certes nous ne passons pas ce tour mais on va essayer de tirer les conclusions pour une bonne campagne africaine les années à venir», a-t-il déclaré.

Anselme HOUENOUKPO