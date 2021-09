Préliminaires retour Coupe CAF: Buffles Fc de Parakou neutralisé (0-0) à Cotonou

Battu à l’aller par le score de 3 buts à 1, Buffles Fc de Parakou qui représentait le Bénin pour le compte de l’édition 2021-2022 de la Coupe CAF, avait pour mission de remonter les 2 buts, le samedi 18 septembre dernier, au stade de l’amitié GMK, devant l’As FAR. Cette tâche qui s’annonçait difficile surtout quand on suit les ambitions côtés marocains, n’a pas pu être exécutée par les hommes de Sanou Dramane. Face aux poulains de l’entraîneur belge, Sven Vandenbroeck, ils ont tout faire sauf scorer. Pas assez huppés, rodés pour créer le danger dans le camp de leurs adversaires, eux qui se disaient prêts pour faire plier les marocains n’ont pas réussi à prendre le match pour le compte. Tant la tactique des visiteurs les empêchaient de dérouler. Ainsi, ils n’ont cadré qu’une seule fois en première partie. En seconde où, ils ont semblé trouver une bonne forme, les hommes du club de la Cncb, malgré leur acharnement sur la défense des marocains, n’ont rien pu faire. Et ces les hommes du belge qui avait prévenu en conférence de presse d’avant « Nous allons bien commencer le match pour espérer avoir le résultat en notre faveur», qui s’en sont sortis bien. Avec 0 but encaissé, ils passent au second tour laissant Buffles Fc de Parakou à nouveau sur le carreau comme c’était les cas des deux dernières participations aux préliminaires de la Ligue africaine des champions.

Anselme HOUENOUKPO