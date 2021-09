Mairie de Cotonou: Le maire Atrokpo satisfait de l’évolution des travaux de construction d’une nouvelle gare routière à Vodjè

Le Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, accompagné de ses adjoints et des cadres techniques, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 sur le site de construction de la nouvelle gare routière de Vodjè. L’objectif de cette visite est de constater l’effectivité des instructions données dans le cadre de la mise en oeuvre de cette mesure sur le site de Vodjè, dans le 11ème arrondissement de Cotonou. La délégation a pu noter avec satisfaction l’évolution des travaux d’aménagement sur le domaine public de près de 4 ha libéré pour la circonstance. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, l’autorité municipale a demandé que les travaux soient bien exécutés pour que le site soit disponible dans les meilleurs délais. Il a également invité les populations à accompagner la ville dans le cadre de la mise en œuvre de tous les projets ambitieux qui permettront de redonner à Cotonou ses attributs de ville vitrine du Bénin. Il faut noter que l’aménagment dudit site a été retenu pour juguler les chargements hors parc et les stationnements anarchiques dans la ville de Cotonou. C’est ainsi que la Mairie, avec le soutien de la préfecture en est arrivée à une solution réaliste et pratique bien qu’elle la dise provisoire. Et pour faciliter la mobilité urbaine, il est impérieux d’assainir le secteur du transport urbain et réorganiser la gestion des gares routières. C’est dans cette optique qu’il a été retenu l’aménagement de deux sites, l’un à l’est (Abattoir) et l’autre à l’ouest de la ville (Vodjè) pour abriter de façon provisoire des gares routières, en attendant la construction d’infrastructures modernes à l’image des grandes métropoles.

Edwige Totin