Commune de Zagnanado: L’ONG ACDev vole au secours des populations de Kpédékpo affectées par les inondations

Une cinquantaine de flacons de sérum salé, des boîtes de bethadine, des perfuseurs, des seringues, et des flacons de Ringer lactate. Ce sont, entre autres, les équipements qu’une délégation de l’ONG Action Citoyenne et Développement (ACDev) a offerts à l’arrondissement de Kpédékpo en vue de renforcer le plateau technique de son centre de Santé, en ces périodes de crue. L’événement a eu lieu ce vendredi 17 septembre 2021 en présence du Directeur Exécutif de l’Ong, Yannick Somalon, du représentant le Conseil d’administration de l’Ong, Marcelin Houndemikon et d’autres membres de l’Ong, du Premier Adjoint au Maire de Zagnanado, Athanase Dègan représentant le Maire, du Médecin Coordonnateur de la zone Cozo, Paulin Davodoun, du Responsable du CS Kpédékpo, Henri Adjabo, et de quelques agents du centre de santé. En effet, sur les huit villages que compte l’arrondissement de Kpédékpo, 5 sont inondés et les populations de ces villages sont confrontées aux maladies hydriques. Raison de plus pour l’Ong de mettre ces matériels médicaux à leur disposition et gratuitement afin de soulager leurs peines, a expliqué le Directeur Exécutif de l’Ong. A tour de rôle, le Premier Adjoint au Maire, le Médecin Coordonnateur et le Chef centre ont remercié les responsables de la structure donatrice et ont qualifié leur geste de sauveur. Ils n’ont pas manqué de formuler d’autres doléances au profit d’autres centres de santé de la commune. Le Directeur Exécutif de l’Ong, Yannick Somalon a rassuré les bénéficiaires que des actions plus conséquentes sont en vue pour un réel développement de la commune. Il a promis revenir avec bien d’autres initiatives au profit des populations de la commune de Zagnanado. Comme toute ONG à caractère social et humanitaire, ACDev est une organisation non gouvernementale créé par des dignes filles et fils de la commune de Zagnanado. Depuis sa création, la structure s’engage chaque jour à œuvrer pour le développement communautaire et le bien-être social. C’est pour rester fidèle à cet engagement et répondre aux appels d’appui au Centre de Santé de Kpédékpo que l’ONG a organisé cette séance de remise de don de matériels de soins élémentaires au profit des populations de cet arrondissement qui sont victimes des inondations. A noter que l’ONG ACDev intervient dans les domaines de l’environnement, de la culture, du tourisme et de la connaissance des populations en santé sexuelle reproductive, ainsi que dans la promotion du genre.

Laurent D. KOSSOUHO