Année scolaire 2021-2022: La rentrée des classes démarre ce matin

Salimane Karimou, Ministre des Enseignements maternel et primaire

La rentrée scolaire 2021-2022 démarre ce lundi 20 septembre 2021 sur toute l’étendue du territoire nationale. A cet effet, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire Salimane Karimou, invite les acteurs au renforcement des dispositions barrières en suivant les instructions données par le ministère de la santé pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. « Comme vous le constatez tous, le mal est toujours là. Peut-être plus dangereux qu’hier. Pendant cette nouvelle année scolaire 2021-2022, nous devons, mieux que par le passé, organiser la riposte, en rééditant et en accroissant toutes les dispositions barrières, tout en suivant les instructions données par le ministère de la santé pour éviter le mal», a laissé entendre le Ministre Salimane Karimou. Car, cela va de la vie des enfants et de leurs enseignants. Selon ses explications, le dialogue constructif avec les partenaires sociaux se poursuivra pour continuer d’améliorer les conditions de vie et de travail dans la mesure des ressources disponibles, conformément aux ambitions du Gouvernement. « Je sais d’ores et déjà comme par le passé, compter sur votre abnégation et votre souci permanent de développer les compétences et surtout de comprendre que le temps scolaire n’est pas une denrée sur laquelle on agirait à volonté sans porter un coup néfaste à la qualité du processus enseignement/apprentissage/évaluation », a-t-il dit. A l’en croire, la construction et la modernisation des infrastructures scolaires et l’acquisition de matériels pédagogiques plus adaptés se poursuivront pour mettre les apprenants et les enseignants dans les conditions optimales d’enseignement et d’apprentissage. Aussi, la décision du renforcement de la gratuité de l’éducation inscrite en lettres d’or dans le Programme d’Actions du Gouvernement doit être saisie par tous les acteurs de l’école afin que l’objectif d’une éducation universelle de qualité auquel le Bénin a souscrit soit atteint et maintenu.

Edwige Totin