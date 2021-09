Pour son engagement et ses nombreux services au profit de la recherche scientifique: La communauté universitaire rend hommage au professeur Maxime Da Cruz le 22 septembre

Le linguiste-scientifique, professeur Maxime Da Cruz, Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi sera distingué dans les prochains par la communauté universitaire. À cet effet, une journée scientifique en hommage à son endroit est prévue le mercredi 22 septembre 2021 dans l’amphithéâtre Idris Deby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi. Il s’agit d’un événement inédit pour lui rendre hommage et célébrer ses mérites au regard de son engagement, son dévouement, sa contribution et ses nombreux services loyaux au profit de la recherche scientifique.

Cette journée dédiée à cet enseignant hors paire vise à célébrer de son vivant, les mérites de cet Enseignant qui s’est sacrifié au jour le jour pour la transmission du savoir mais s’est aussi mis au service de la communauté universitaire qu’il a servi de toutes ses forces et énergies. A cette occasion, il sera fortement ovationné de son vivant pour le mérite et le labeur quotidien er ses oeuvres seront célébré.

Organisé par le Département de linguistique, cet événement de haute portée scientifique est placé sous le thème « Cultures, langues et développement en Afrique : une sempiternelle équation ». Plusieurs activités selon le Comité d’organisation, sont prévues pour l’événement. Il s’agit de la présentation d’un ouvrage collectif et de plusieurs communications.

Quelques témoignages sur le parcours du Professeur Maxime Da Cruz seront aussi recueillis au cours de la cérémonie.

Faut-il le rappeler, le professeur Maxime Da Cruz, ancien Directeur du laboratoire (ABLODÉ), actuel Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a reçu plusieurs prix grâce à ses œuvres et son engagement pour la promotion des langues nationales. Enseignant au Département de la linguistique, le professeur Maxime D’à Cruz a été vice-recteur de l’Université d’Abomey-Calavi avant d’accéder au poste du recteur en 2017.

Alban Tchalla (stag)