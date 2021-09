Enseignement supérieur : Abdoulaye Benon Monra admis au grade de Maître de Conférences

Enseignant-Chercheur à Université d’Abomey-Calavi, Abdoulaye Benon Monra est admis au grade de Maître de Conférences dans la spécialité Sociologie-Anthropologie du Développement. C’est ce que révèlent les résultats de la 43è session des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) rendus publics, ce mercredi 15 septembre 2021.

Admis au Baccalauréat série D en 1996, Abdoulaye Benon Monra s’est inscrit en Sociologie-Anthropologie à l’Université Nationale du Bénin (UNB), où il a obtenu le DUEL, la Licence, la Maîtrise, le DEA, et le Doctorat Unique en Sociologie-Anthropologie du Développement en 2013. Après le DEA, il fut évalué et recruté en qualité de Moniteur pour accompagner les étudiants en TP et TD. En 2014, il a été recruté dans le corps des Enseignants du Supérieur à l’Université d’Abomey-Calavi. Depuis lors, il s’est spécialisé dans la Sociologie-Anthropologie du développement rural et des politiques de protection de l’environnement. Il enseigne, par ailleurs, la Méthodologie de la Recherche, la Sociologie Rurale, les enjeux fonciers et sociétés paysannes, les rites de passage et intégration sociale, les logiques paysannes dans les Universités publiques du Bénin.

Pendant qu’il était Maître-Assistant des universités du CAMES, l’universitaire s’est fait remarquer à travers sa facilité à encadrer les étudiants pour la soutenance en maîtrise, en Licence et en Master. En effet, depuis 2017, Abdoulaye Benon Monra a encadré et a fait soutenir 42 étudiants Maîtrise, 75 étudiants en licences et Il a codirigé 4 étudiants en masters. Il est encadreur de proximité de la thèse dans le projet « Amélioration des procédés de production et de conservation du lait caillé et du Wagashi Gassiré par la recherche action en partenariat avec les acteurs de la filière lait au Bénin (WALAC) » financé par la Commission de la Coopération au Développement de l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES-CCD).

Il intervient dans les Établissements Privées d’Enseignement Supérieur en gestion des organisations, en gestion des ressources humaines, en Management des Ressources Humaines et en Sociologie du Travail.

En tant qu’enseignant-chercheur avéré, il a participé aux colloques nationaux et internationaux sur des thématiques relatives au développement humain durable, à la sécurité alimentaire, à la protection de l’environnement et aux innovations agricoles. Il a publié des articles scientifiques dans les revues scientifiques nationales et internationales. Au niveau national et international, Il a participé aux études diverses sur les Dynamiques sociales sur le Développement Local, l’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement des communes du Bénin, l’élaboration des Plans d’Aménagement Rural, la gestion des ressources naturelles, l’étude d’Impact Environnementale et Sociale du Projet de Construction de la Route Kandi-Ségbana-Frontière du Nigéria (vers Samia), les inégalités sociales, le genre et inclusion sociale. En qualité de formateur, de coordonnateur, de superviseur ou de consultant associé, il a aussi conduit des missions sur les Maladies Tropicales Négligées, les Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des usagers vulnérables de la route et les facteurs à risque d’accidents de la route dans le Littoral et l’Atlantique dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Sécurité Routière », l’ethnographie rapide de groupe pour l’amélioration de la couverture du traitement de masse contre l’Onchocercose, et l’évaluation du projet de production et de distribution de électricité au Bénin.

Il est membre du Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Éducation au Développement Durable (LAAEDD), Spécialiste de l’élaboration des syllabi et curricula de formation en art et culture , expert à Institut de Recherche Clinique du Bénin (IRCB), membres du Conseil Consultatif de la Science de Mise en Œuvre (CCSMO-DeWORM3), Volontaire des Nation-Unis, expert en gestion de la transhumance nationale et transfrontalière, expert au Cabinet Multi-Consultants Cotonou.

Il fut nommé par dans le gouvernement de la rupture, Conseiller Technique à la Formation des Acteurs Culturels du Bénin au Ministère du Tourisme et Culture de 2016 à 2018.

