Université d’Abomey-Calavi: 108 enseignants accèdent à différents grades supérieurs

Les résultats du Cames/Cci 2022 sont connus depuis ce mercredi 15 septembre 2021. Parmi les enseignants de l’Université d’Abomey-Calavi, 108 issus de différents instituts, facultés et écoles, ont eu le mérite d’accéder à divers grades supérieurs. Au nombre de ces derniers figurent les professeurs Mohamed Abdou, Nassirou Bako-Arifari et Chabi Imorou Azizou qui sont désormais des Professeurs Titulaires respectivement dans les spécialités Sociologie sociale et Sociologie politique. Toujours au nombre des enseignants qui ont accédé à ce grade qui est le plus élevé dans l’enseignement supérieur, l’on note l’actuelle Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan dans la spécialité Chimie organique et Chimie des substances naturelles, son Directeur de cabinet Rogatien Tossou dans la spécialité Histoire contemporaine, l’actuel Doyen de la Fadesp, Roch Gnahoui David dans la spécialité Droit privé ou encore Barthélémy Kassa dans la spécialité Ecologie.

Voici les statiques des résultats Cames/Cci 2022/UAC

122 candidats dont 4 recours de 2020 (118 CCI 2021 + 4 CCI 2020)

108 inscrits dont 4 rétroactivités 2020

14 ajournés

. 7 LSH

. 2 SNA

. 2 SJP

. 2 STI

. 1 MPOMVPA

Laurent D. Kossouho