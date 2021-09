Promotion au grade de maître de conférences des universités: L’ancien Ambassadeur Dr (MC) Chabi Imorou Azizou monte en grade au Cames

Plusieurs enseignants de l’Université d’Abomey-Calavi ont été promus à différents grades à l’issue des travaux de la 43ème session du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) qui se sont déroulés en ligne du 12 juillet au 15 septembre 2021. Parmi les lauréats de ce prestigieux concours, figure un jeune premier, l’ancien Ambassadeur du Bénin en Iran et actuel Chef du Département de Sociologie- Anthropologie, Dr Chabi Imorou Azizou qui change de grade et accède désormais au grade de Maître de conférences du Cames

Une nouvelle couronne de laurier pour l’universitaire et ancien Ambassadeur en poste en Iran, Dr (MC) Azizou Chabi Imorou. Il vient de changer de corps en passer brillamment son examen d’admission au grade de Maître de conférences des universités dans la spécialité Sociologie Politique. C’est au terme de la délibération issue des travaux de la 43ème session des Comités consultatifs Interafricains du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) que l’ Enseignant-chercheur au Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, est admis à ce grade. L’heureux impétrant qui a satisfait aux exigences du Cames en matière d’enseignement, de recherche et de qualité des travaux scientifiques, intègre dorénavant le cercle fermé des professeurs de rang magistral des universités avec la mention la plus élevée de sa catégorie en se hissant au prestigieux grade de Maître de conférences des universités du Cames . L’heureux récipiendaire doit sa réussite à sa riche carrière qui a pris départ avec sérieux. Né le 31 juillet 1977 à Parakou, Chabi Imorou Azizou a obtenu son Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraires au Département de géographie et aménagement du territoire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) en 1999.

En 2003 – 2004, le Dr Chabi Imorou Azizou a effectué ses études universitaires de cycle 3 sanctionnées par un DESS en Populations et Dynamique Urbaine (CEFORP/ENEAM/UAC-Bénin). De 1999-2002 ont eu lieu ses études universitaires de cycle 2 sanctionnées par une Maîtrise en Géographie après une Licence en Géographie humaine et en Aménagement du territoire.

Titulaire d’un doctorat en Socio-Anthropologie politique, obtenu à l’Institut für Ethnologie und Afrikastudien Johannes Gutenberg-Universitaët, Mainz en Allemagne, il a rejoint sa terre natale en se mettant à la tâche.

Il a vite gravi les échelons pour devenir Enseignant dans l’Université qui l’a formé où il enseigne depuis des années.

Aujourd’hui Chercheur au Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL), il a publié plusieurs articles scientifiques et livres surtout dans les domaines tels que la socio-anthropologie politique, l’analyse démographique et socio-économique, l’approche genre et questions de population (Fécondité et PF et santé de la reproduction), les études urbaines et aménagement du territoire, etc. Son admission au grade de Maitre de conférences des universités du Cames n’apparaît dès lors que comme la consécration d’un parcours universitaire et intellectuel tissé d’auréoles après son admission en 2019 au grade de maitre assistant. Si Chabi Imorou Azizou est très bien connu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université d’Abomey-Calavi, c’est par sa facilité à bien inoculer la connaissance et surtout à encadrer avec humilité et rigueur les étudiants jusqu’à la soutenance en licence et en Master. Il a réussi à faire soutenir en effet plus d’une cinquantaine étudiants en licence depuis 2018 et corriger, diriger ou codirigé plusieurs mémoires de Masters, indépendamment de ses fonctions de coordinateur des activités académiques au département de sociologue- anthropologie où il engrange des sucés qui font écho au sein de la communauté universitaire. Reconnu sur la scène internationale notamment grâce à ses travaux de recherche, le Dr (MC) Chabi Imorou Azizou a récemment été désigné en 2020 Représentant pays de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (Nimd), une structure qui forme les jeune au sein d’une école politique et qui les prépare à la vie politique. Il s’agit d’une institution d’envergure internationale qui œuvre à promouvoir une politique pacifique, juste et inclusive dans le monde entier. Il est également Directeur fondateur de l’Institut pour la Gouvernance Democratique (IGD). C’est en cette qualité que Dr Chabi Imorou Azizou a été reçu en audience par le Président de l’Assemblée nationale, l’He Louis Vlavonou à son cabinet le vendredi 13 mars 2020. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les différentes actions à mener pour une meilleure collaboration entre le Parlement et l’Institut néerlandais. En plus d’être un rigoureux universitaire, le nouveau Maître de conférences des universités a en effet réussi à faire parler de lui en 2011 au Ministère des affaires étrangères en tant que Directeur du pre-archivage, Directeur des Pays du Golfe et de l’Organisation de la Coopération Islamique cumulativement avec ses fonctions de Secrétaire permanent du Comité technique d’organisation du Hadj. Ses fulgurants résultats lui ont valu la confiance du chef de la diplomatie de l’époque, Bako-Arifari qui a convaincu le Président de la République de le nommer à l’extérieur. En effet, Son Excellence Dr Chabi Imorou Azizou qui a intégré le corps diplomatique en tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République lslamique d’lran, a réussi à émerveiller encore hors du pays lorsque l’occasion lui a été donnée de représenter la république et de porter sur ses épaules la nation entière lorsque par Décret N° 20I5-O25 du 29 janvier 2OI5, le chef de l’État lui a confié cette prestigieuse fonction qu’il a assumé jusqu’en 2018.

