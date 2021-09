Par respect aux mesures contre la Covid-19: L’Université de vacances du Prd reportée

Logo PRD

Le Parti du Renouveau Démocratique de Me Adrien Houngbédji ne tiendra plus le 25 Septembre prochain à Abomey-Calavi son université de vacances comme annoncé. L’édition 2021 est reportée à une date ultérieure. C’est du moins l’annonce faite par le Président du comité d’organisation de cette activité, Emmanuel Djima Zossou au siège du parti à Porto-Novo le samedi 11 Septembre 2021. Le Secrétaire Général du parti, Dr Falilou Akadiri qui était présent lors de cette annonce a renchéri qu’elle répond au souci du parti des tchoco-tchoco de se conformer aux mesures prises par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Au nombre de ces mesures, rappelle-t-il, figure l’interdiction de regroupement de plus de cinquante personnes.

Fidèle KENOU