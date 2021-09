Libération de la bande côtière de Cotonou/Fidjrossè et Togbin: Le Gouvernement tient promesse

Vue partielle de la route des pêches

Les pêcheurs se situant le long de la Route des Pêches, les premiers touchés par le projet de développement de la zone touristique entre Cotonou et Ouidah et prenant en compte la Route des Pêches, peuvent désormais compter sur l’aide du Gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Les mesures d’accompagnement annoncées il y a peu pour assurer leur réinstallation et renforcer également leurs activités ont été adoptées en Conseil des Ministres de ce mercredi 15 septembre 2021. En effet, l’optimisation du projet de développement du volet touristique nécessite des aménagements complémentaires dont la libération de la section de plage comprise entre l’aéroport de Cadjèhoun et Adounko, par les noyaux de pêcheurs. La construction d’un village de pêcheurs avait été annoncée par le gouvernement en vue de favoriser leur réinstallation et la poursuite de leurs activités. En Conseil des Ministres, le Gouvernement Talon a ainsi donc tenu sa promesse en apportant un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur deux sites, des 853 unités d’habitations constituant l’ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Cette mesure est renforcée par un appui financier sous forme de primes de compensation aux personnes affectées par ces travaux. Des mesures d’accompagnement à hauteur de 3.461.803.000 FCFA qui illustrent bien l’intérêt du Gouvernement à faire du social sa priorité pour ce quinquennat. Il faut signaler que sont également concernées par ces mesures sociales, les populations du quartier Xwlacodji, touchées par la requalification urbaine du périmètre du quartier Xwlacodji, dans le cadre du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi.

Rastel DAN