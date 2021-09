Enseignement supérieur: ABDOU Mohamed accède au grade de professeur titulaire des universités CAMES

Les travaux de la 43ème session du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) qui se sont déroulés en ligne du 12 juillet 02 août à partir d’une plateforme pour des raisons sécuritaires liées au COVID-19, ont pris fin. Au terme des délibérations, plusieurs enseignants des Universités ont été promus à divers grades, chose qui honore le Bénin. Le professeur ABDOU Mohamed fait partie des grands élus car, il est admis au grade de Professeur titulaire du CAMES en Sociologie et Anthropologie sociale.

Né en 1959, à Ouénou dans le département du Borgou, le professeur Abdou Mohamed que les boukéens (du Lycée Mathieu Bouké) appelaient affectueusement Tchékov en abrégé Tchéko comme signature de ses dissertations de qualité, que l’on lisait à haute voix au drapeau pour donner l’exemple, est diplômé de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, de l’Institut des Hautes études en administration publique de l’Université de Lausanne en Suisse et de l’Ecole nationale d’administration publique de Québec (ENAP) au Canada. Il a complété sa formation à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales à Paris auprès des grands professeurs comme Marc Augé, Georges Balandier, Alain Touraine etc. Le Professeur ABDOU Mohamed enseigne depuis 1998, la sociologie politique, la sociologie de développement, la sociologie de l’administration en lien avec les réformes administratives et institutionnelles et la Fonction Publique Internationale, à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) et au Département de Sociologie-anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi. Un pur produit du Lycée Mathieu Bouké de Parakou, il y a décroché successivement son Brevet d’études du Premier Cycle en 1974 et le Baccalauréat Série A4 en 1977. Il fait son entrée quelques années plus tard dans les hautes Ecoles Suisses où il bénéficie de la prestigieuse bourse de relève du Fonds national Suisse de la recherche scientifique ( FNS).

Son ascension au grade de Professeur Titulaire du CAMES n’est que le résultat de son ardeur au travail scientifique et académique autour des thématiques dans lesquelles il a imprimé son autorité. Reconnu sur la scène scientifique internationale, notamment grâce à ses travaux de recherche, le Professeur ABDOU Mohamed est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages et de plus d’une soixantaine d’articles scientifiques qui lui ont valu une reconnaissance certaine de ses pairs.

Par ailleurs, sa perspicacité au travail et sa rigueur lui ont valu des responsabilités administratives. Ainsi, le 26 Janvier 2011, il est nommé Chef du Département, Chargé de la prospection du Marché des Formations à l’Ecole Nationale d‘Administration et de Magistrature (ENAM). Quelques années plus tard, il en devient Chef de Département de la Formation Continue, de la consultance et des relations extérieures dans la même école. Il devient en 2020 Secrétaire Scientifique du Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Education au Développement Durable (LAAEDD) avec rang de Directeur Adjoint à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, (FASHS) de l’Université d’Abomey Calavi. Il a débuté sa carrière à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, auprès du Professeur Jean Ziegler comme Assistant et Maitre-Assistant d’enseignement et de recherche, puis comme expert des Nations Unies sur les questions de droit international humanitaire et de la désertification avant de rentrer au Bénin en 1996 pour servir son pays où il est admis comme Chevalier de l’Ordre National du Bénin depuis 2017.

Dans l’administration publique béninoise, le Professeur ABDOU Mohammed a également occupé de hautes fonctions, notamment au poste de Directeur Général de la Réforme de l’Etat au Ministère du Travail et de la Fonction Publique, fonction qu’il a assumé de 2014 à 2020. Aussi fut-il Directeur National du Projet d’Appui à la Réforme et à la Modernisation de l’Administration Publique (PARMAP) dans le même ministère. Il a également travaillé en qualité de consultant senior pour plusieurs organismes internationaux comme le PNUD, la Banque Mondiale, l’Unicef. La consécration du Professeur Abdou Mohamed au grade de Professeur Titulaire est en quelque sorte une reconnaissance bien méritée.

